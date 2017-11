Магарешки проблеми

© Dominick Reuter

Бившият председател на Комитета на Демократическата партия Дона Бразил наскоро пусна своя книга за президентските избори, в която твърди, че вътрешнопартийните избори за номинация са били нагласени в полза на Хилъри Клинтън. Влиятелни представители на партията като сенатор Елизабет Уорън се съгласиха с нейните твърдения



Миналата 2016 г. не може да бъде определена като нищо друго, освен катастрофа за Демократическата партия. Изтичането на имейли, загубата на Клинтън, пълният контрол на републиканците в Конгреса и Белия дом – всичко се случи точно обратно на очакванията. Обичайно политиците не обичат да си спомнят за провалите си и гледат да продължат напред възможно най-бързо, но не такива планове имаше Хилъри Клинтън, която реши да говори за загубата си на изборите пред всички медии, след което и написа книга за това. Нещо повече: в нея тя атакува дори хората от "своя отбор", включително Барак Обама, Джо Байдън и Бърни Сандърс, които според нея или не са направили достатъчно, или са я злепоставили.



Самият Сандърс

в ток-шоуто на Стивън Колбърт помоли Клинтън да спре да гледа назад и да помогне на партията си в бъдещите планове. Същото направиха и редица издания, сред които Chicago Tribune, USA Today и Washington Post.



Изминалата година от изборите обаче показва нещо по-плашещо: Демократическата партия не се е отдалечила от скандалите, нито успя в това време да създаде нов лидер, който да обедини около себе си всички, които не харесват президента Тръмп. Партията разчита масово на малки организации и движения (т. нар. grassroots), на каквито разчиташе и Сандърс по време на кампанията си през 2016 г. Самият той обаче по-скоро изглежда като говорител и защитник на политиките на партията, отколкото като лидер. Ако погледнем Републиканската партия, негов еквивалент би бил не Доналд Тръмп, а Тед Круз, с когото и дебатират планираните от Конгреса промени.

Само дни след победата на Доналд Тръмп преди година вече имаше спекулации относно това кои членове на демократите могат да се изправят срещу него през 2020 г. и да спечелят. Има няколко предположения. Бърни Сандърс е възможност, но при него има вътрешна съпротива заради критиката му срещу големите донори на партията. Неговите политики също така са популярни сред младите хора, но не са особено популярни сред по-възрастната аудитория. Сандърс има проблем и с това, че, както Тед Круз редовно посочва по време на дебатите им, Америка няма как да плати за неговите предложения, дори най-богатия 1%

от населението, на който Сандърс се обяви за политически враг, да бъде таксуван на 100%.



Друга възможност е Джо Байдън, бившият вицепрезидент на САЩ. Официално той държи на позицията си, че няма да се кандидатира, но на определен интервал от време в медиите излиза информация, че това може да се промени. Подобна номинация би се приела добре от вътрешното ядро на партията и от поддръжниците на Барак Обама.



Кандидат за номинацията могат да бъдат и някои сенатори, като Елизабет Уорън и Чък Шумър. Анализатори посочват, че добри шансове има и Тълси Габард, бивш представител в долната камара на Конгреса от Хавайските острови.



Проблемът обаче остава: демократите имат нужда не просто от номинация за 2020 г., а от лидер, който да бъде лице на партията през следващите три години. За момента Бърни Сандърс остава най-близкото до това. Но ако неговата роля прерасне в пълно лидерство и ясен кандидат за президентска номинация, той трябва да сключи примирие с големите донори на партията, които са част от въпросния 1%, срещу който Сандърс се бунтува.

"Беше сякаш сме в култ. Чувствах се сякаш сме в култ", казва Дона Бразил за вътрешната кампания на Хилари Клинтън в самата Демократическа партия. Бразил, бивш председател на Националния комитет на Демократическата партия в САЩ, изпълнявяаше тази роля между юли 2016 и февруари 2017 г. Наскоро тя пусна своя книга, като събуди тема, за която изглежда никой от партията не желаеше да говори: влиянието на Хилари Клинтън и нечестната игра на кандидата за президент срещу Бърни Сандърс по време на първичните избори.За нагласяне на вътрешните избори се заговори още при изтичането на имейлите на Хилари Клинтън. Става дума за тежки обвинения, които изнервиха много хора вътре в партията и в крайна сметка отдръпнаха от Клинтън някои от поддръжниците на Сандърс, който беше и продължава да е изключително популярен сред по-младите хора. В книгата си "Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns That Put Donald Trump in the White House" (Хакове: Вътрешната история за проблемите, които вкараха Доналд Тръмп в Белия дом), Бразил говори открито за всичко, което се е случвало в партията в месеците преди изборите, които в крайна сметка завършиха с провал и Клинтън не стана първата жена президент на САЩ.Очаквано, историята са разви бързо. Дори сенатор Елизабет Уорън, една от най-влиятелните фигури в партията, призна пред Джейк Тейпър от CNN, че надпреварата е била нагласена срещу Бърни Сандърс. Доналд Тръмп също не се забави да захапе демократите чрез цитати от книгата на Бразил. По-късно Бразил коментира, че Тръмп я е цитирал грешно, но както Washington Post посочва, "обвиненията в книгата са съвсем ясни". Точен цитат от Hacks относно случилото се казва:"Бях обещала на Бърни, че когато стана председател на комитета, ще разследвам дали екипа на Хилъри е нагласил процеса по номинацията така, че само тя да може да спечели. Вече бях председател от един месец и имах своите подозрения заради изтеклите имейли, но кой може да каже дали тези имейли не са били преправени? Исках солидно доказателство, каквото искаше и Бърни. Към датата 7 септември, когато трябваше да се обадя на Бърни, вече бях открила доказателства и всичко това разби сърцето ми."Проблемът е и чисто морален, защото Демократическата партия е силно обединена около твърдението, че Доналд Тръмп е станал президент с помощта на Русия. Посланието на партията отслабва, когато високопоставени хора като Бразил говорят, че самия кандидат на демократите е взел номинацията също с помощ.