Световни медийни групи се обединяват срещу фалшивите новини

Консорциумът от 75 организации The Trust Project е постигнал съгласие за осем основни показателя, които целят да покажат етиката на медиите



Принципите включват споделяне на информация кой финансира медиите, как се правят корекциите и дали статиите са новини, мнения или спонсорирано съдържание.

Медийни групи, сред които Washington Post, The Economist и Trinity Mirror, са подписали списък от стандарти за отразяване на новини. Те са създадени, за да направят по-лесно разграничението между истинските и фалшивите новини, съобщава в. Financial Times, който не е сред участниците.След интервюта с представители на обществото относно техните притеснения за доверието към новините консорциумът от 75 организации The Trust Project е постигнал съгласие за осем основни показателя, които целят да покажат етиката на медиите. Принципите включват споделяне на информация кой финансира медиите, как се правят корекциите и дали статиите са новини, мнения или спонсорирано съдържание. Google, Facebook, Bing и Twitter вече ще използват тези индикатори, за да отбелязват качествената журналистика чрез знак за доверие. Някои медии дори ще поставят знак Trust Mark, за да покажат участието си в проекта.Журналистката Сали Леърман, която ръководи проекта, от Markkula Center for Applied Ethics в Университета "Санта Клара" твърди, че всичко това е започнало още преди притесненията относно фалшивите новини и влиянието им върху изборите в САЩ през миналата година.Проектът е започнал през 2014 г. и има за цел да намери начин да използва алгоритмите в подкрепа на качеството. Медийните директори обаче изразяваха опасения, че използването на алгоритми ще окаже натиск върху качеството на новините."Това наистина е първият път, в който виждаме медии да се обединяват по този начин, за да се справят с кризата с доверието в новините", коментира Сали Леърман. "За мен като журналист това е особено важно заради ролята, която журналистите играят във всички решения, които взимаме за нашия живот – от всекидневните до това как работят правителствата."Технологични компании са подложени на натиск да намерят начин да подкрепят журналистиката, докато фалшивите новини и кампаниите за дезинформация се разпростират все повече на техните платформи.Google, която помага за финансирането на проекта, заяви, че се надява да включи повече информация за най-добрите практики и автори в резултатите при търсенето и да маркира текстовете с "коментар" или "новини" в Google News.Facebook ще използва информацията като част от тест, който прави, за да даде на хората повече контекст на статиите, които виждат на "стената" си в социалната мрежа.Стандартите, намалени до осем от първоначалните 37, също включват цитати и препратки за разследвания, подробно описание на методите на репортера и защо е избрал да направи историята, както и включването на различни гласове в новините.Организациите трябва да търсят обратна връзка от обществеността, като насърчават читателите да допринасят за това. Други издатели, приели стандартите, са германската агенция DPA, италианските вестници La Repubblica и La Stampa, както и канадският The Globe and Mail.