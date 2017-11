Китай обеща инвестиции от 3 млрд. долара в Централна и Източна Европа

Премиерът Ли Къцян при откриването на форума "16+1" в Будапеща.



15 млрд. долара инвестиции са обещали китайски компании от 2012 г. досега за района.

Китай ще осигури над 3 милиарда долара за проекти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), обяви в понеделник премиерът на втората по големина икономика в света Ли Къцян, цитиран от Reuters.Под егидата на междубанковата асоциация на Китай и Централна и Източна Европа (China-CEEC interbank association) Китайската банка за развитие ще осигури равностойността на 2 милиарда евро за финансовия инструмент за развитие. Това каза Ли Къцян на шестата среща на високо равнище на страните от ЦИЕ и Китай в Будапеща. На форума "16+1", събрал правителствени делегации на 16 държави от Балтийско до Черно море, участва и България, представлявана от премиера Бойко Борисов. Вторият етап на фонда за инвестиционно сътрудничество Китай - ЦИЕ започва с капитализация от 1 милиард долара и повечето от тези пари ще отидат за страните от ЦИЕ, допълни китайският премиер.В последния си брой Financial Times, цитиран от БТА, твърди, че активността на Пекин в този регион и ответната симпатия, с която китайските проекти и аспирации се посрещат в източноевропейските страни, пораждат подозрителност в старите западноевропейски столици. Унгарските домакини вече кръстиха форума "Отварянето на Изток". Сръбските власти говорят за "надеждно приятелство", а полското правителство - за откриващи се "огромни възможности".Изданието цитира вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), че от 2012 г. досега китайски компании, подкрепени от държавни банки, са обявили в района инвестиции в инфраструктура и сродни индустрии в размер на около 15 млрд. долара. Данните са от съвместен проект с FT, който коментира, че сумата не е впечатляваща спрямо 80 млн. долара еврофондове за Полша за периода 2014 - 2010 г., но суми по 1.5-3 млрд. долара имат значение за по-малки икономики като Унгария или Чехия, да не говорим за Черна гора, Албания и Босна и Херцеговина.Всекидневникът цитира неназовани дипломати, според които Пекин може да се възползва от ентусиазма на по-бедните източноевропейци да реализират мащабни инфраструктурни проекти с безграничните китайски финансови ресурси с цел да подкопае правилата на Европейския съюз и да задълбочи още повече и без това нарастващите напрежения Изток - Запад в самия съюз.А според друг високопоставен европейски дипломат, също пожелал анонимност поради деликатността на темата, форматът "16+1" се занимавал с много неща, някои от които засягали компетенциите на ЕС, или пък навлизал в нови сфери, където вече има общи инициативи между ЕС и Китай и това било само "върхът на айсберга". При всички случаи е ясно, че "Пекин е вече изгряваща звезда за страните от Централна и Източна Европа", отбелязва Financial Times.Сред някои кръгове в ЕС има две главни основания за безпокойство от китайското настъпление. Първото е, че Пекин може да активизира действията си с цел да засили още повече влиянието си в Централна и Източна Европа, компрометирайки общата политика на ЕС спрямо Китай. Второто е, че някои страни от формата "16+1" могат да експлоатират силните си връзки с Китай с цел да подобрят позициите си в преговорите с Брюксел.Европейски дипломати се опасяват, че тази динамика може да подкопае ефективността на Брюксел в често конфликтните му отношения с втория си най-голям търговски партньор. Друго опасение е, че стратегията на Китай да търси гарантирани контракти ще подкопае правилата на единния пазар за повече прозрачност и предварителни проверки на китайските инвеститори в обществените поръчки на фона на огромните финансови ресурси, които през последните години Пекин налива в Европа, посочва Financial Times.Китай изтъква търговския характер на отношенията, но организацията се ръководи от отдел във външното министерство в Пекин и макар да изглежда по структура многонационална, на висшите постове всички са китайци, докато европейците участват чрез "национални координатори".