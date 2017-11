Северна Корея изстреля балистична ракета и твърди, че може да достигне САЩ

Нова провокация, нови заплахи

Малко след изстрелването военни от съседна Южна Корея са определили ракетата като модел Hwansong-14 (какъвто беше тестван преди близо два месеца), но по-високият апогей сочи, че е бил използван друг, по-добър модел. Представители на режима на Ким Чен Ун са потвърдили, че моделът е Hwansong-15 - "най-напредналият до момента".

Министърът на отбраната на САЩ Джим Манис коментира, че това е най-голямата достигната височина от всички тествани ракети. Продължаването на тестовете въпреки предупрежденията на международната общност е "заплаха навсякъде по света", коментира още Манис. "Ние ще се погрижим за това", е заявил президентът на САЩ Доналд Тръмп, предадоха различни агенции. Очаквано Тръмп пренесе заплахите и в личния си Twitter профил, превръщайки случилото се в междупартиен проблем.