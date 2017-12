Sweet home Chicago*

Тръмп срещу имигрантите



Анджела Гарсия, асистент професор от Univercity of Chicago, занимаваща се с миграционната политика на САЩ, обобщава основните идеи на Тръмп



Стената

Изграждането на стена между САЩ и Мексико беше един от стълбовете на кампанията на Тръмп. В Сан Диего вече се появиха различни прототипи на бъдещото преграждение. Няма яснота колко милиарда долара ще струва то, но за охраната му ще са необходими допълнителни над 5000 граничари. Стената всъщност не е изобретение на Тръмп. Границата отдавна е опасана с 687 мили различни преграждения (около 35% от нея). Всичко започва в Сан Диего и Тихуана. Идеята е да се прекъснат местата, които се преминават лесно с автомобили от град в град. Резултатът е, че хората започват да преминават границата през пустинята в Аризона, като се създава нов бизнес за трафикантите. Тъй като пресичането става трудно, хората спират да се връщат по родните си места по един или друг повод и се заселват трайно. Хората без документи в САЩ се изчисляват на 11.3 млн. души.



Мюсюлманската забрана

Забраната мюсюлмани с работни или туристически визи от определени държави да влизат в САЩ също не е идея на Тръмп. Година след 11 септември 2001 г. при Джордж Буш се въвежда специален режим за мъже и момчета от 25 държави - 24 мюсюлмански плюс Северна Корея (National Security Entry - Exit Registration System или NSEERS). По тази програма са депортирани около 14 000 души. Впоследствие действието й е прекратено, но структурата й остава. Притесненията, че Тръмп ще я поднови под някаква форма, се сбъдват. На 27 януари той въведе първата си забрана за влизане в САЩ на база религия (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, по-известна като The Muslim Ban). Тя забранява на гражданите от 7 мюсюлмански страни да влизат в САЩ, включително хора със зелени карти, работни и студентски визи. Срещу забраната започват дела. Следва нова заповед от март, която също среща съдебен отпор. Третата редакция на забраната е пусната през есента и засяга гражданите на Иран, Либия, Сирия, Йемен, Сомалия, Чад и Северна Корея и Венецуела. Тя също трябва да премине през съдебната система на САЩ.



"Мечтателите"

От 2001 г. САЩ се опитват да решат въпроса на младите без документи, пристигнали в страната като бебета или деца. Идеята е, че те са пресекли границата, следвайки възрастен човек, и не бива да носят отговорност. В последствие са получили образование в САЩ, но остават без документи. От 2001 г. се работи по злополучния Dream Act, който да реши проблема на децата "мечтатели". Като временно решение през 2012 г. Обама представя програмата "Отложено действие за пристигналите в детството" (The Deferred Action for Childhood Arrivals), известна като DACA. Тя засяга около 800 000 души и дава възможност на "мечтателите" да се предпазят от депортиранe, да работят и да учат в университет, като подновяват статута си на две години. През септември Тръмп отмени DACA, давайки на Конгреса 6 месеца, за да излезе със законодателно решение на проблеми, по които безуспешно се работи от 2001 г. Атаката на Тръмп срещу DACA предизвика сериозни протести в страната, а The University of California заведе дело във федералния съд.



Ускорено депортиране

Преди Тръмп практиката на ускорено депортиране предвижда извеждане от страната на заловен нелегален имигрант, влязъл до две седмици преди това и заловен в рамките на 100 мили от границата. То се извършва или от граничните, или от имиграционните власти без адвокат, съдия и възможност за защита. На 25 януари от Белия дом излиза изпълнителна заповед, че ако сте влезли без разрешение преди две години и сте заловени където й да е на територията на САЩ, подлежите на депортиране по бързата процедура.



С помощта на градовете

Secure Communities е програмата за депортиране, разчитаща на партньорството между федералните, щатските и градските административни органи, ръководена от ICE. Програмата предполага залавяне и депортиране на имигранти без документи, които са били проверени по една или друга причина от градската полиция например. Стартирала през 2008 г. при Буш, тя е спряна от Обама през 2014 заради огромния ръст на депортациите и зачестилите проверки от полицията на база расов признак. Възстановена е на 25 януари от Тръмп.