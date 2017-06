Legrand пуска в България три нови устройства за "умни домове"

1

4 Людмил Даскалов, директор на "Легранд България": "Пазарът на свързани устройства от нишов се превръща в масов"

["Легранд България"]

Classe 300X13E

Smarther

Другите в бизнеса



От април т.г. "Теси" - Шумен, продава на три европейски пазара (Холандия, Словакия, Испания) най-новия си продукт - електрическия "умен бойлер" Modeco Cloud, който може да бъде управляван дистанционно чрез мобилно устройство.



Технологията позволява настройване на уреда от разстояние - кога да се включи, температура на водата и др. Цената на уреда е около 400 лв. за 80 литра.



Миналата година българската стартираща фирма "Про смарт" създаде "умно устройство", което се свързва към интернет и към бойлера и дава възможност за управление на уреда от разстояние. Резултатът е: икономичен сценарий за работа, който гарантира достатъчно количество топла вода, при това в необходимите часове и при по-ниски сметки за електроенергия. Цената му е 99 лева и според създателите се изплаща за девет до дванадесет месеца.

Свързани устройства за "умни домове" - видеодомофон, термостат и шпионка, са най-новите продукти, които френският концерн Legrand вече предлага на българския пазар. Те са част от програмата ELIOT в областта на Internet of Things ("интернет на нещата") на световния лидер в производството на продукти и системи за електрически инсталации и информационни мрежи. България е първата източноевропейска и третата в Европа държава, в която Legrand представи официално ELIOT (от Electricity и IoT /Internet of Things) на специална пресконференция."Целта на програмата е обединение на свързаните ни устройства. ELIOT продуктите са подходящи както за реновация на съществуващи сгради, така и за новостроящите се. Трансформацията на стандартните електрически инфраструктури към "умни" свързани устройства на практика увеличава комфорта на потребителя в дългосрочен план. Програмата прави иновациите на компанията ни широко достъпни", заяви Людмил Даскалов, директор на "Легранд България".Новият видеодомофонна френската корпорация позволява лесен контрол на жилището и отвътре, и от разстояние с помощта на смартфон. Устройството дава възможност на собствениците да приемат и провеждат разговори от всяка точка, да отворят входната врата или вратата на гаража, да се обадят до вкъщи както по стационарен телефон, да извършват видеонаблюдение, да включат пръскачките или осветлението в градината, обясниха от българския офис.Термостатътпозволява на потребителите чрез безплатно приложение през смартфона си да управляват температурата в жилището по всяко време и отвсякъде и така да пестят енергия.Чрез свързаната видеошпионка на входната врата обитателите получават като съобщение снимка при позвъняване и могат да видят посетителите си – независимо дали са си вкъщи или извън дома. "Умната шпионка" разполага и с широкоъгълна инфрачервена камера за снимки дори на тъмно."Цената на дребно на комплекта видеодомофон е около 1200 лв., на термостата - около 300 лева, а на шпионката - около 200 лв. Но тези цени са ориентировъчни, защото зависят от дистрибутора и търговеца на дребно", уточни за "Капитал" Ваня Иванова, маркетинг мениджър на "Легранд България".Терминът "свързани устройства", или Internet of Things, обикновено се използва за предмети, на които интернет връзката дава добавена стойност по отношение на функция, информация, взаимодействие с обкръжаващата среда."Пазарът на свързани устройства от нишов се превръща в масов", обобщи Людмил Даскалов. И цитира данни, според които през 2014 г. в цял свят тези устройства достигат 14 милиарда, сега са над 20 милиарда, а прогнозата е, че през 2020 г. ще бъдат над 50 милиарда. Специално в строителния сектор Internet of Things пазарът очаква растеж от над 20% на година до 2020-а, посочи Даскалов. По думите му Legrand произвежда изделия в 81 продуктови групи, като 20 от тях са свързани устройства. През 2014 г. корпорацията регистрира приходи от 200 милиона евро от продажби на свързани устройства.През миналата година Legrand отчита над 5 милиарда евро оборот, като пет процента от сумата отива за научноизследователска и развойна дейност, уточни Иван Хейда, мениджър за Централна и Източна Европа в концерна.Според данните в Търговския регистър през 2015 "Легранд България" има 6.283 млн. лв. оборот и 362 хил. лв. нетна печалба. "Приходите от продажби за 2016 г. са 10 млн. лева. За 2017 г. планираме 30% ръст на общите приходи и също толкова – на приходите от продажби на свързани устройства на българския пазар", коментира за "Капитал" Людмил Даскалов.