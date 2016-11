Място за всеки вкус

1

The Site

Сити марк арт център

Джон Атанасов

Малките 5

Съвременно обзавеждане с внимание към детайла, специфична аудитория и европейски дух. Това обединява новите пространства за събития в София, които имат за цел да създават общности, а не просто да отдават зали под наем. От споделено работно пространство (coworking space), през общностен център (community center) и театрална зала до научно-технологичен парк, всички те предлагат различни по големина пространства за срещи, корпоративни събития и културни мероприятия. Макар и нови на пазара, интересът към тях постоянно расте и определено успяват да раздвижат екосистемата, организирайки иновативни събития и показвайки отношение към изкуството и културата.The Site е мястото, което обединява комуникационния бизнес и предлага комбинация от две големи зали за корпоративни събития и просторен двор с дървен бар и мебели от пелети. В пространството се помещава PR агенцията Site Media с управляващ директор Любомир Аламанов. Първоначалната му идея е да намери просторно място, където заедно с екипа му да работят в по-креативна атмосфера. В началото на тази година наема изоставена фабрика на ул. "Камен Андреев" №17, която за няколко месеца превръщат в общностен център (community center) за комуникационния бизнес и млади предприемачи."Искахме да бъде на принципа на споделената икономика. Даваме го основно на хора от комуникационната общност и НПО-та, които организират най-различни и интересни сбирки и събития, без да заплащат нищо. Приветстваме и стартъпи, които са в началото на бизнесите си и не могат да си позволят да наемат голяма зала за срещи", обяснява Любомир Аламанов. The Site разполага с голям двор - около 700 кв.м., с капацитет приблизително 300 седящи места или 1000 правостоящи. Към момента два от етажите на сградата също се отдават под наем за събития, срещи или споделено работно пространство. Капацитетът на всяка от двете зали е повече от 100 седящи гости и поне двойно на това правостоящи. Аламанов уточнява, че всичко в The Site е мобилно и може да се променя по вкуса на наемателя."Казваме им, че може да правят всичко на нашето място, даваме им необходимата свобода, за да измислят какво им трябва", допълва той. Мястото се отдава под наем и за частни събития, като тарифите започват от 80 лв. на час, а цената намалява в зависимост от продължителността на събитието. Всеки, който организира събитието си в The Site, по желание може да се възползва от PR услугите на агенцията или да възложи на екипа цялостната организация. "Имаме дългогодишен опит с организирането на събитияредоставяме всякакви услуги, работс много подизпълнители",съхранява духа на старото кино "Левски" на бул. "Янко Сакъзов" №30.мероприятиякакто втака и на корпоративнисъбитияПространството отваря врати в началото на годината и цели да се отличинетрадицонналокацияКорпорациите се стараят да избягват организиране на събития на едни и същи "конвенционални" места - вече твърде добре познати на гостите и публиката им","Сити Марк арт център".разполага със сцена, партерен етаж и балкон, които са подходящи за кинопрожекции, театрални постановки, корпоративни събития, коктейли и др. Общият капацитет назависи отвида на събитието, организацияа и желанието на клиентите, но може да събереот 100 до 40 души.По думите на Димова пространството успява да привлече вниманието на наемателите заради съчетаниетомодерна визия с автентични елементи. "а дизайнът му еЗалата предлага на клиентите пълно техническо оборудване и ползва услугите на подизпълнитеказва Светослава Димова.новационен форум "Джон Атанасов" е част от научно-технологичния парк в София с фокус върхулаВсяко събитие се разглежда от гледна точка на тематика, като основното ни условие е тя да отговаря на фокусните области на научно-технологичния парк",е изцяло пригодено само за провеждане на събития, катоПространствотокоятоорганизиране на"Джон Атанасов".обясняват от технологичния парк.времетраенетотелно използванитеЗа момента от иияне разполагат със собствено оборудване и поради тази причини при организирането на всички мероприятия използват услугите на подизпълнители,техническо обезпечаване и кетъринг.услугидопълват от екипа наМясто за култура, изкуство и споделено работно пространство е просторният апартамент в центъра на София с името "Малките 5". Целта на основателите на пространството е да предложат място с дух и история, което да е подходящо както за любители на изкуството, така и за индивидуални специалисти с артистични и различни професии. Апартаментът отваря врати през април тази година, а името му до голяма степен идва от мястото, където се намира, в близост до Малките пет кьошета на ул. "Хан Крум" №3."Хареса ни духът на мястото, високите тавани и историята му – къщата е на един от първите военни министри Рачо Петров. Много трудно може да намериш подобен голям апартамент в самия център на София", разказва съоснователката на "Малките 5" Цвета Стоева. Пространството е обзаведено с ръчно направени дървени маси и столове, а постерите по стените са спомени от различните събития, които са се провели там. Това са основно изложби на различни тематики, фотосесии и вътрешни събития.Освен място за изкуство "Малките 5" е и споделено работно пространство, където към момента работят около 10 души. Всички те са фрийлансъри с различни професии – архитекти, интериорни и графични дизайнери. Цената на едно бюро в "Малките 5" е 250 лв. на месец."Опитваме се да използваме мястото по по-нестандартен начин. Обикновено хората от споделените работни пространства са в големи халета, а нашата концепция на отделни стаи е малко по-различна. Искаме да създадем общност от хора, които наистина си комуникират, а не просто да седят на компютрите си и да работят", казва Стоева. Апартаментът разполага със седем различни по големина стаи и кухня, а цените за наем за събитие варират в зависимост от времетраенето и каква част от пространството ще бъде наета, но започват приблизително от 100 лв. на час. Профилът на наемателите на "Малките 5" е основно любители на изкуството и културата."Стремим се да предлагаме мястото на хора, които имат отношение към изкуството", добавя Цвета Стоева. От пространството най-често използват услугите на подизпълнители за кетъринг и наем на техника. "Можем да предложим на наемателите ни и цялостна организация на събития, защото сме го правили достатъчно пъти, за да знаем с кого можем да работим", обяснява Стоева.