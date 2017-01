Какво ново на офис пазара

© Дневник

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Имоти Инвестиции. Всички текстове по темата може да откриете тук.

Фотограф: Дневник

["А и А архитекти"]

Фотограф: Мария Съботинова

Фотограф: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Строителството на бизнес сградата "Елипс център" на бул. "Цариградско шосе" ще започне отново през този месец . Строителството на обекта беше замразено през 2010 г. на акт 14 поради глобалната икономическа криза. Сега заради доброто състояние на пазара на офиси изграждането на наклонената кула е възстановено. Планира се "Елипс център" да бъде готова към края на 2017 г., а очакванията на компанията инвеститор "Илпа девелопмънт" са да привлече в нея като наематели фирми предимно от IT и аутсорсинг сектора.Инвестицията в проекта възлиза на 22 млн. евро, като сградата и земята са собственост на "Илпа девелопмънт". Параметрите на "Елипс център" са: разгъната застроена площ 18 763 кв.м (два подземни и 13 надземни етажа), 134 подземни паркоместа, 20 надземни. Отдаваемата площ е 13 785 кв.м, разпределена в ресторант, търговски площи и почти 12 хил. кв.м офиси.В средата на октомври беше направена първата копка на комплекса Garitage Park – проект, който включва офиси и жилища. Проектът ще бъде разположен на терен от 167 дка срещу "Бизнес парк София". Изграждането му ще протече в три фази. С приоритет на първия етап ще бъдат построени планираните две офисни сгради. Срокът, който инвеститорът "Гаритидж инвестмънт мениджмънт" си е поставил това да се случи, е 24 месеца. Двете здания са планирани с по шест етажа над земята и три подземни нива за паркинги и търговски площи. Заедно те ще предложат около 30 хил. кв.м отдаваема площ. Очакваните наематели и тук са фирмите от IT и аутсорсинг сектора. Във финалния си вид Garitage Park ще включва 95 хил. кв.м офиси, 60 хил. кв.м жилища, училище, спортен център, детски и спортни площадки, ресторанти, търговски площи и 4500 паркоместа. Общата инвестиция в комплекса ще достигне 180 млн. евро.След изграждането на Capital Fort още един амбициозен проект на "Форт Нокс" е на път да се реализира. Офисната сграда Sky Fort е с разрешение за строеж от края на август, тя ще е част от комплекса Sofia Capital City на бул. "Цариградско шосе", при изхода в посока магистрала "Тракия". Според плановете на инвеститора новата сграда ще бъде с височина 202 метра, на 44 етажа и с обща разгъната застроена площ 82 хил. кв.м. Отдаваемият обем на офис площите, които ще предложи на пазара, ще е около 40 хил. кв.м, в които ще могат да се настанят около 3500 служители. Общият брой на местата за паркиране ще бъде 900, като основната част от тях - 855, ща се намират на планираните три подземни нива. Инвестицията в Sky Fort ще е почти 100 млн. евро, а строителството ще отнеме около пет години.В момента се изгражда и втора фаза от проекта BSR Sofia One , който е разположен в кв. "Гео Милев", в близост търговски център Sky City. Инвеститор е дружеството "Би Ес Ер София", а изпълнението е поверено на "Кордеел България". Сградата ще е на 11 етажа и в разгъната застроена площ 17 300 кв.м. Тя е второто здание в комплекса – първата беше завършена през 2012 г., а площта й е 13 000 кв.м. При представянето на проекта през 2009 г. плановете на инвеститора включваха изграждането на общо пет офисни сгради върху терена, като две от тях трябваше да бъдат готови до края на 2011 г. Икономическата криза обаче промени това намерение и изграждането на втората сграда така и не започна според първоначалните планове, а шест години по-късно. А целият проект днес е преосмислен и останалите три сгради няма да бъдат изграждани.Вече е факт многофункционалният комплекс BLU Offices в района около летище София, който разполага с близо 20 хил. кв.м отдаваема площ офиси, както и хотелска част. Разположен е до "Порше център" и "Мазерати център", на бул. "Брюксел". BLU Offices заема 48 627 кв.м разгъната застроена площ и се състои от две високи офисни тела и едно по-ниско тяло – хотел. Инвеститор в проекта е пловдивското дружество "Радис груп".