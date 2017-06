Наемане в аванс

Районът около "Капитал Форт" се превръща в своеобразно бизнес сити привличайки нови инвестиции в офис гради

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Имоти Инвестиции. Всички текстове по темата може да откриете тук.

32

хил. кв.м офис площи са наети през пълното тримесечие на годината, което е с 43% повече спрямо същия период на 2016 г.

Сред по-значимите проекти, получили разрешение за строеж през първото тримесечие на 2017 г. и чието строителство вече върви, е Сграда 15 в "Бизнес парк София"



["А и А архитекти"]

анализ на консултанта MBL|CBRE

MBL|CBRE. Пазарът обаче е в ръцете на наемодателите и това може да се отрази в размера на наемите.

Делът на незаетите офиси намалява



Делът на незаетите офис площи в София е паднал до най-ниското си ниво от 2008 г. и към края на март свободните площи са намалели до 9.1% от всички. Това се казва в доклада за първото тримесечие на годината на консултантската компания MBL|CBRE. От компанията се изчислили, че това са малко над 160 хил. кв.м офиси клас А и B, като при първите, за които е и най-силната конкуренция сред наемателите, процентът на незаетост е чувствително по-нисък - около 8%.

Разрастването на бизнеса на IT и аутсорсинг компаниите, на което сме свидетели в последните години, продължава да е и в основата на ръста на пазара на офис площи. Според данни на консултантите от Forton, стратегически партньор на Cushman&Wakefield за България и Македония, и през първото тримесечие на тази година именно тези сектори остават основни наематели с дял от 60% от всички сделки в сегмента. Те търсят и наемат основно първокласни проекти, което пък отразява политиката на много от тези компании да привличат качествени служители освен с високите нива на възнаграждения и с атрактивни условия на труд.Нещо повече, активното търсене от IT и аутсорсинг компаниите в комбинация с недостига на готови първокласни площи предопределя и високия дял на сделки за офиси в процес на изграждане. Според Forton той е 29% от общия обем за периода януари - март, когато са били сключени сделки за общо 32 000 кв.м. Тази тенденция пък е добра основа за оптимизъм сред предприемачите да започват нови проекти и така инвестиционната активност на офис пазара се увеличава.От Forton отчитат, че към момента в процес на изграждане са над 300 хил. кв.м офиси в столицата. По данни на Националния статистически институт за първото тримесечие в София са били издадени разрешения за строеж на административни сгради с обща площ 67 хил. кв.м. А справка в сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община показва, че основният обем от тези новоразрешени площи се формира от четири сгради - три в района на бул. "Цариградско шосе" и една в "Младост".Сред по-значимите проекти, получили разрешение за строеж през първото тримесечие на 2017 г. и чието строителство вече върви, е Сграда 15 в "Бизнес парк София". Нейната отдаваема площ ще е 20 800 кв.м, на пет нива е и с търговски площи на партерния етаж. Планът е изграждането й да приключи в края на 2018 г.Това на практика е първият нов обект в бизнес комплекса след 2008 г. Инвеститорът Arco Capital Corporation ще вложи в сградата 30 млн. евро. Тенденцията за "наемане в аванс" ясно се вижда и при нея - за три етажа от сградата (около 10 хил. кв.м) има сключен 5-годишен договор за наем още преди издаването на разрешението за строеж. Наемател е IT компанията "Булпрос", която и до момента се помещава в Бизнес парка, но в няколко отделни сгради, а чрез преместването в Сграда 15 ще събере служителите си на едно място.Отново с разрешение за строеж от началото на тази година е "София офис център". Строителството на офисната сграда, която ще предложи 24 хил. кв.м нови площи, се очаква да започне през този месец. Завършването е предвидено за края на 2018 г. Мястото, на което ще бъде изграден "София офис център", е едно от най-атрактивните в момента - бул. "Цариградско шосе", в близост до спирката на метрото. В този район ще започне реализирането на още една офис инвестиция - Space Tower. Инвеститорът "Кайен" е получил разрешение за строеж през март за сграда от 13 хил. кв.м разгъната застроена площ. Тя ще бъде разположена срещу "Интер експо център", до спирката на метрото, точно до паркинга на магазин Metro.Според консултантските компании районът след завършването на "Капитал Форт" се превръща в своеобразно бизнес сити. А с предстоящото доизграждане на "Елипс център" и началото на "Скай форт" тази тенденция ще се затвърди още повече.Отново в района на бул. "Цариградско шосе", но в другата оформила се вече бизнес зона - до The Mall и офис комплекса "Мегапарк", ще бъде изграден третият по-значим проект, получил разрешение за строеж през пълното тримесечие на годината. Офис сградата ще е с разгъната застроена площ близо 22 хил. кв.м, от които отдаваеми ще са 12 500 кв.м.Започналите нови проекти през тази и миналата година ясно показват кои са предпочитаните райони в столицата. Нови бизнес зони се оформят покрай изградените линии на столичното метро, там където има добра инфраструктура или вече реализирани успешни проекти. Пример за последното е зоната около "Бизнес парк София" над Околовръстния път, където започна изпълнението на многофункционалния проект Garitage Park, включващ както офиси, така и жилищни и търговски сгради. Засилен интерес има и към района около "Парадайс център" на бул. "Черни връх".Незаетите офис площи в София към края на първото тримесечие са на рекордно ниски нива - между 9 и 10% от всички (около 1.7 млн. кв.м). При това по-голямата част от тях са в по-ниския клас Б, което е разбираемо предвид търсенето. Една от причините за този нисък процент е, че в първите месеци на годината реално няма завършени големи проекти. Според доклада на Forton за тримесечието единственият по-значим завършен проект е Collider Activity Center с 5150 кв.м отдаваема площ. "Макар до края на 2017 г. да се очаква завършването на 150 хил. кв.м, недостигът на клас А офиси продължава", посочват оттам.Споредпрез тази година се окачват 140 хил. кв.м, а през следващата нови близо 150 хил. кв.м, и ако тези проекти станат факт, това може да доведе до увеличаване на процента на свободните площи с 3 до 5% до 2019 г. Подобно развитие също така би стабилизирало нивата на наемите. Засега обаче не се очаква свръхпредлагане на пазара, категорични са участниците на пазара.Средните наеми за офис клас А се запазват стабилни през първото тримесечие на годината. В зависимост от местоположението на имота, неговите характеристики и площ наемните нива са в границите на 12 до 14 евро на кв.м, отчитат от