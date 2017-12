Сами вкъщи

HBO e

The East German Handbook

около 2000 артефакта от невероятната колекция на лосанджелиския музей Wende

The Grand Tour. The Golden Age of Travel

и търсенето на най-добрите и евтини оферти за пътуване е на път да заличи една отминала ера на открития и романтика, съживена в голям том със стари артефакти за пътувания от 1869 до 1939 г. Архивите и фотографията в

The Golden Age of Travel

Taschen

е машина на времето към едни по-добри и елегантни времена в пътуването.

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ: Две заглавия за "Титаник" по

National Geographic

Титаник: 20 години по-късно с Джеймс Камерън

експерти, за да

изследват отново митовете и мистериите около "Титаник" според резултатите от близо 33 гмуркания в останките и години криминалистичен анализ, "

Съдбоносният пожар на "Титаник"

азследващия журналист и експерт по темата Синан Молони

в цветна картина открити наскоро снимки от първото плаване на

лайнера

. Редките фотографии са впечатляваща находка сами по себе си, но

една интригуваща улика - досега незабелязано петно върху корпуса.

National Geographic

СЕРИАЛИ 2017

5 задължителни заглавия, които да изгледате задължително преди края на годината



Mindhunter

Netflix избива конкуренцията с един роял флеш с новия проект на режисьора Дейвид Финчър, който може да си позволи да задълбае в темата от своя "Зодиак" от малко по-различна гледна точка. На теория екранизацията на известен роман за двама ФБР агенти ( актьорите Джонатан Гроф и Холт Макалъни), които интервюират дузина серийни убийци не звучи чак толкова много революционно. Разбира се, последното може да се случи винаги, ако Финчър не избира да се концентрира не върху създаването на обикновен трилър за престъпление, гонение и наказание, а по-скоро върху изключително съзерцателен, муден и безкрайно диалогичен (т.е. такъв само с диалози) наратив, в който липсва дори една секунда скука и приковава вниманието с внимателния анализ на мотивацията на серийните убийци. Липсата на особено действие и тежките разговори за психология не отблъскват, а дори напротив – "Ловец на умове" е брилянтно заснет, изигран и завладяващ психологичен трилър, който влиза под кожата със силата на своите основни протагонисти и вниманието върху реални чудовища като Ед Кемпър и Ричард Спек.



Нюйоркска комбина

HBO няма намерения да се предава пред милиардите на Netflix. След провала на " Винил" компанията се обръща отново към Ню Йорк през 70-те, за да представи най-важните начални моменти в бизнес, на който му предстои да се превърне в гигантска индустрия за милиарди. Новият сериал на Дейвид Симон ("Наркомрежа") не е просто семпла хроника на 70-тарската порно индустрия, а изключително умен, добре нюансиран и амбициозен анализ на платения секс, наркотиците, женомразството и обективирането на външния вид. Джеймс Франко и Маги Гиленхал правят страхотни роли в съвременната сага за любопитните персонажи от мръсните улички около Times Square.



Master of None

Вторият сезон на комедията на Азис Анзари я затвърждава като една от най-хубавите, смислени и спокойно разказани истории през последните няколко години – милото и непретенциозно представяне на неочаквани герои и житейски теми от живота на всеки зрител печели почитатели с невероятната химия между своите участници и забавните гегове на страхотното комедийно дуо на Анзари и неговия авер Ерик Уеърхам. Без излишно морализаторстване, само размишления за живота, хората, любовта и други катастрофи, пред които се изправяме ежедневно.



Историята на прислужницата

Суперхитът на Hulu с Елизабет Мос се появи в най-добрия момент малко след избирането на Доналд Тръмп за 45-ия и последен президент на САЩ. Дистопичната история на Маргарет Атууд за свръхпатриархално общество, поробило единствените фертилни жени за дойки с насилствено осеменяване, няма как да не събуди косвени паралели със сегашното общество зад океана. Уви, темите в телевизионната адаптация на този известен роман обаче са универсални и валидни по всяко време. Бруталният коментар върху феминизма е способен да отвори очите на мнозина, дори да не приемате историята на фиктивния Гилеад за нещо възможно след години.



Ozark

Неочакваният летен хит на Netflix очарова публиката и критиката не само с особено мрачната и странно абсурдистка драматична история за чикагско семейство, чийто патриарх пере парите на втория по големина мексикански картел и се опитва да спаси своите близки с неотработена схема в мудния район около езерата на Мисури, но и с великолепната игра на Джейсън Бейтман.



Какво още: вторият сезон на The Girlfriend Experience с изцяло нови персонажи и история, Marvel-ският "Наказателят" на Netflix с Джон Бернтал, вторият все така увлекателен втори сезон на Strange Things и третият странен и трудно разбираем сезон на "Туин пийкс".