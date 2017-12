Пейзаж, рисуван с джинджифил

ЧАЙ



Spiced winter by teapigs

Комбинация с приятни зимни подправки. Наричат го "Греяното вино" на чая. Представлява смес от портокалови кори, канела и карамфил на основата на червен чай. 15 биоразградими пакетчета с цена 14 лв. или 20 за 26 лв.



Hariman Classic Chai by Paper&Tea

В Индия рецептите за чай са строго пазени семейни тайни. Разкриха ни само тази: балансирано количество тонизиращи подправки (малц, сладка канела, карамфил, кардамон и пикантен джинджифил), съчетани с богат, плътен черен чай "Асам". И още: парченца ябълка и плод на рожков, сладък корен, бъз, чипс от манго, натурални аромати и листа от невен. Подходящ за чай лате. 28 лв. за 100 г.



Сет с чай и водка – Winter special blend by Paper&Tea

Ако прибавим Deep Asana, традиционния аюрведичен бленд, който възвръща баланса в ума и тялото, към водка, ще получим идеалната напитка за сезона. Консумира се чиста, а защо не с лед или джинджифилова бира. Това е напитка, различна от всичко, което познаваме. Пълният комплект за миксиране на водка с чай съдържа водка Our/Berlin 350 мл с 37.5% алкохолно съдържание, 6 г N 806 Deep Asana и филтър за чай. 40 лв. В Drekka. ул. "Уилям Гладстон" 60, drekka.bg



Чай Кукер

Имуностимулиращ чай от 7 легендарни български билки, доказали качествата и лечебните си умения. С шипка, лавандула, кориандър, коприва, мащерка, ехинацея и котешка стъпка. Комбинацията от най-прочутите български здравословности дава стимул на имунната ви система. 5 лв. за 30 г. В "Лайка.бг", жк "Изток", "Софарма тауърс", ет. 2; laika.bg



Почистваща искра

Има леко сгряващо чили и сладък аромат на какао и индийски подправки. Състав: женско биле, какаови люспи, градинска мента, листа къпина, анасон, копър, джинджифил, канела, черен пипер, кардамон, карамфил, коприва, лют червен пипер и розови листчета от органичен произход. 6.35 лв. за 32 г. В Zoya. zoya.bg



Женшен и джинджифил

С мек вкус на женшен и джинджифил, съчетан със зелен чай, портокалови корички, цветове на портокал. 4.90 лв. за 50 г. В "Дрога", ул. "Акад. Андрей Сахаров" 14, droga.bg



Печена ябълка

Ароматна плодова смес, ухаеща на домашен уют. Зарежда с много витамини в студените дни и няма ограничения в консумацията на количество. Подходящ за всички възрасти, особено за най-малките. 50 г, 5.40 лв. В "обиЧай", ул. "Витошко лале" 10, teateam-bulgaria.com