Селекция: За авантюристичния тип

13/16

Обувки Akin Driving Shoes

Мъжки обувки за шофиране, които направо крещят baby, you can drive my car. Създадени от автомобилни ентусиасти, които затварят тихо вратата на колата, но взимат шумно всеки завой, защото обичат да шофират.

Цена: от 80 долара от https://akingear.com