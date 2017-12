Декември: Базари&концерти

Шведската традиция fika, която присъства неизменно в студените скандинавски следобеди с хубаво кафе и традиционни печива, ще затопли за четвърти път София. Събитието беше представено за пръв път през 2016 г., за да придаде повече уют и топлина за душата и небцето и по нашите ширини. И този път няма да е по-различно – храната ще е основна съставка в събитието, скандинавски и български продукти от подбрани брандове и автори. Допълват ги страхотни напитки и музика. В ресторант Motto от 11:00 до 18:00 ч.Организатори на коледното издание на Soul Weekend Bazar подготвят цяла поезия от вкусове - "шоколадът ще разказва истории, виното ще бъбри, в кухнята усърдни джуджета ще подготвят най-вкусните ястия за сезона, а атмосферата ще е светла и звънка". Изкушенията ще са разположени вътре около греещата камина, а предложения за подаръци от Amara. chocolate covered vegan bars., Smart Sisters Co., MyLavanda, Rakia SHOP, издателство "Рибка", магазин "Шипка", Rеwerk health line, Cardbunny и др., ще има отвън в топли шатри на двора. Между 11:00 и 17:00 ч. на входа на "Кокиче" 13Момичетата от "Момичетата от града" явно се справят отлично с организирането на събития, иначе нямаше да канят през месец-два на организиран от тях базар. Коледното издание на Mish Mash Fest – Xmas is coming е светъл, красив и коледен празник на талантливите хора, добрия вкус и оригинални идеи за подаръци от "Артелие", Ecru Design, Gizda, Almost a Brand, Beti hand mades, Pesh. Art, Forget-Me-Not, Soul Elements, Gancini, магазин "Кьоше", издателство "Лист", WooWhiskey, PipiLota, NIA design, KrepeJ AccessorieS и още много, много други. В зала за събития "В парка", над кино "Люмиер" (малкото НДК), от 10:00 до 19:00 ч.Истинско събитие за ценителите на книгите. Книжното изложение представя десетки български издателства, аромат на хартия и чудесни решения за коледни подаръци под формата на различни издания. В НДК от 10:00 до 19:00 ч.Български творци ще представят своите ръчно изработени бижута и коледна украса, рисувано стъкло, истински фосили, шоколадови бонбони, червено биовино в подкрепа на работата на WWF и ще дарят част от приходите си за опазване на българската природа. Организаторите от WWF също ще бъдат там с техните плюшени играчки, календар за 2018 г. и нови сини тениски с мотото Save Water. Ще има и томболата с награди. В сграда 10 на "Бизнес парк София"Автори, които ще покажат различни приложни стилове и техники и ще помогнат на посетители да направят подаръци в компанията на прясно изпечени сладкиши, домашно вино и крафт бири с много музика – на варненска територия. Във Варна, Хале 3Kino Cafe Plovdiv кани на коледен пунш, домашно приготвена храна и селекция от коледни дрехи на магазини Frea. В Пловдив, от 11:00 – 16:00 ч."Облик" е регулярен базар, който предлага достъп до фотографии на български автори. Този път коледното му издание обединява повече от 30 фотографи, на което може да се сдобиете с истински произведения на изкуството. Във "Фотосинтезис" от 11:00 до 19:00 ч.Освен обичайните добре селектирани автори на този базар се очакват и малко по-различни преживявания като занятие за правене на лампи и реализиране на коледна фотосесия. Иначе – бижута, играчки, керамика, украшения и др., но и коледно-новогодишни късмети, коледни венци и керамика, домашни топли напитки. В Erato Еvent Center от 11:00 ч. до 20:00 ч.Ето и нещо истински мащабно. "Коледа в "Капана" има амбициозната задача да е концептуално събитие, което да преобрази пловдивския квартал "Капана" в единственото по рода си коледно градче у нас. То ще побере над 100 български творци с техните красиви ръчно изработени изделия в категории бижута, козметика, декор, облекла, храни, напитки. Богатата коледна украса с над 2.5 км светлинни гирлянди, 5 км зелени гирлянди, хиляди коледни играчки, светещи фигури и, разбира се, огромна празнична 7-метрова елха, която всеки може да доукраси със своя играчка. В Пловдив, кв. "Капана"Във второто издание на фестивала за ръчно изработени изделия "Сръчко" във Варна ще се представят над 80 майстори от България и чужбина - Русия, САЩ, Украйна, Куба, Германия, с техните авторски произведения от сваровски бижута и сребро, изделия от мед, коледни лампи, тъкани изделия, тъкане на стан, декупаж, макраме, картини, плетива, бижута, картички и др. За най-малките има и безплатен детски кът. Във Варна, ФКЦ, всеки ден от 11:00 до 19:00 чКласиката на Чайковски "Лешникотрошачката", пресъздадена през 1967 г. от руския хореограф Константин Боярски, тази година е с рекордна серия от юбилейни представления по света. България отново е сред спирките на руските фигуристи, участвали в най-престижните световни състезания, които ще представят изящен спектакъл под ръководство на руския диригент Лео Коркин. В зала 1 на НДК, билети: 40/60/80 лв. от мрежата на Eventim и на касата на НДКПрожекцията на спектакли от Кралския шекспиров театър се организират от British Council Bulgaria и фондация Homo Ludens. През декември на голям екран у нас ще се излъчи "Бурята", за която след пауза от 20 години Саймън Ръсел Бийл влиза в ролята на Просперо в новаторска продукция, режисирана от артистичния директор Грегъри Доран. Продукцията е разработена в партньорство с Intel и използва най-новите съвременни технологии. Представленията са на английски език, със субтитри на български. В Дом на киното, от 19:00 ч. билети: 10 лв."Гангстерите" от Fun Lovin' Criminals, както често ги наричат, са сред любимците на българската публика. В края на годината американска алтернативна рок група от Ню Йорк гостува отново в София. В зала "Универсиада" от 20.00 ч. Билети: 50/60 лв. от мрежата на EventimСолистката на холивудската група Postmodern Jukebox – Морган Джеймс, ще представи новия си албум Reckless Abandon. "Изпълненията на Джеймс се отличават със страст и виртуозност, които показват нейния изключително широк вокален диапазон, започващ от най-ниските тонове и достигащ без усилие до най-високите", казват за нея критиците. В Sofia Live Club, билети: 60 лв. от мрежата на EventimТази година беше много силна за българските рок легенди, които изнесоха няколко концерта из страната. Ако все пак сте ги пропуснали, може да ги чуете в последния им юбилеен концерт. В клуб City Stage, билети: 40 лв. редовен билет и 80 лв. VIP билет, с който ще получите снимка с групата бекстейдж и автографи, в мрежите на Eventim. Ticketportal, Epay Go и EasyPayНай-специалното и мащабно събитие на YALTA CLUB се завръща в "Арена Армеец". Нощният мащабен спектакъл с традиции от години тази година кани едни от най-известните световни диджеи – тази година това са Armin Van Buuren, Fedde Le Grand и Runo. В "Арена Армеец", билети: 70 лв. VIP – 100 лв.Концертът с диригент Любка Биаджони, смесения хор на БНР и детски хор на БНР е в навечерието на Коледа. В Народен театър, 11:00 ч., билети: 10 – 30 лв. от мрежата на EpayGOОще едно коледно матине, но два дни по-късно – на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров и с участието на Детски филхармоничен хор. В зала "България", 11:00 – 13:00 ч., билети: 10 – 20 лв. от мрежата на EpayGO2017-а беше много силна година и за представянето на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" на музикалната сцена. След суперуспешно турне из България и най-вече морските й градове формацията ще изнесе последния си концерт за годината. Подгряващата група е Rubikub. В Sofia Live Club, вратите отварят в 21:00 ч., начало: 22:30 ч. Билети от мрежата на Eventim: 15 лв. на предварителна продажба, 20 лв. на самата дата и мястоДетска оперета по текст на Ханс Кристиян Андерсен е претворена с езика на класическата музика от Румен Бояджиев–син. Либрето е на Венелин Методиев. В Музикален театър "Стефан Македонски", 11:00 – 13:00 ч. Билети: пакет "Мама, татко и аз", в който на цената на билет за възрастен – дете до 10 г. получава безплатен билет за мястоНежна празнична атмосфера и фини музикални изпълнения на Камелия Тодорова, Орлин Горанов и Васил Петров в Новогодишен концерт. В зала "България", 19:00 ч., билети: 25 – 40 лв. от мрежата на EpayGOПразничният новогодишен концерт на НДК по традиция включва произведения на европейски композитори от всички 28 държави - членки на ЕС. С участието на Фестивален симфоничен оркестър, диригент маестро Емил Табаков, а за солист е поканен цигуларят Светлин Русев – концертмайстор на престижния Оркестър на Романска Швейцария. В НДК, билетите на касите на Билетен център, както и онлайн: 25, 35, 45, 55, 65 и 80 лв.