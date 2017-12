Tell me, baby, do you recognize me?

Джордж Майкъл почина миналата година на Коледа на 53-годишна възраст. Така песен, която влиза в класациите всяка година и поражда полярни реакции с популярността си, сега ще предизвиква по-различна асоциация. По-голямата част от последните коментари под гледаното близо 279 млн. пъти видео в YouTube отбелязват това противоречие (Who else is crying?).

Публичният образ на Джордж Майкъл също се промени в годината след смъртта му. Борбата му с депресията и зависимостта се оказа по-дълга, отколкото мнозина са си давали сметка, огромните суми, които е давал анонимно за благотворителност, станаха известни, скорошен документален филм хвърли повече светлина върху трудните моменти в живота му, преиздаването на албума

Като сингъл излязлата през 1984 г. песен има над два милиона продадени копия. Това прави Last Christmas най-продавания сингъл в историята, който не е стигал до номер 1. В годината на издаването му Wham! (дуото на Майкъл с Андрю Риджли) даряват всички продажби на организации, борещи се с взелия над 400 хиляди жертви глад в Етиопия.

За пръв път неотменното ротиране на Last Christmas няма да се възприема задължително като клише, а ще звучи с непозната досега меланхолична нотка.Listen Without Prejudice Vol. 1 припомни битките му с лейбъла Sony, спорното му възприемане на изпълнител, изявяващ се в "запазен" от афроамериканците жанр, и мистериозното му решение да не завърши продължението му.