Какво показа новият рейтинг на университетите

Текстът е част от специалното издание "Най-добрите университети в България". То използва данните от Рейтинговата система на висшите училища в България 2016, създадена от консорциум "ИОО-С" в изпълнение на обществена поръчка на Министерството на образованието и науката. Системата подпомага потребителите при избор на висше училище, а в специалното издание на "Капитал" можете да намерите анализ на изводите от рейтинга, както и полезна информация за ключови специалности, университети, студентски обмен и възможности за финансиране на образованието. Изданието може да бъде намерено в дигитален вариант в библиотеката на capital.bg, а в хартиен – в търговската мрежа (OMV, Лукойл, BILLA, Inmedio, Relay, One minute, Lafka – централни обекти) или с онлайн поръчка. Всички текстове по темата можете да откриете тук.

Диана Стефанова, управляващ директор на развойните центрове на VMware за България, Европа, Близкия изток и Африка. Според нея е н

Всяка година около 50 хиляди завършващи ученици са изправени пред въпроса къде и как да продължат образованието си. Все по-голяма част от тях избират чуждестранни университети, които успешно се конкурират с българските и често предлагат много повече от академичен опит и знания. Висшите училища в страната са изправени и пред ефектите от демографската криза, която също се отразява върху броя на студентите. На този фон става все по-важно университетите да повишат качеството на преподаването си и на научните си изследвания, както и връзката си с практиката и бизнеса, така че да привлекат оставащите в страната бъдещи студенти.Вече пет години ежегодната рейтингова система на висшите училища в България хвърля светлина върху продукта на тукашното висше образование. Тя дава картина за множество фактори на всяко професионално направление (професионалното направление обединява много специалности, които също са изброени в рейтинговата система) - от учебната база и процес през реализацията на завършилите студенти до научните постижения на преподавателите. Така рейтингът е най-адекватната система, по която може да се направи избор на висше образование в България.Най-новото му издание, което беше представено през ноември, доказва отново, че висшистите много по-лесно си намират работа и прилични доходи, които през последната година дори се увеличават малко. Вече има повод за крехък оптимизъм и по отношение на избора на кандидат-студентите - икономическите специалности все още преобладават, но се вижда ръст в сфери, в които бизнесът изпитва нужда от хора. Някои висши училища пък имат силна добавена стойност за студентите си, които влизат с ниски оценки от училище, но учат непопулярни и трудни специалности, които след това им дават добра реализация. Важна е и регионалната значимост на част от университетите извън столицата, които трябва да обучат бъдещите двигатели на икономиката в областта.Тези положителни тенденции не могат да компенсират натрупваните с годините дефекти на българското образование - например половината от висшистите след завършването си работят на позиция, която изисква по-ниска квалификация, и ако имаше добре развито професионално образование, можеше да влязат много по-рано на пазара на труда. Рейтингът доказва и че, ако един университет е добър в едно направление, това не означава, че е добър във всичко. Заради недостига на студенти много висши училища отвориха несвойствени за профила си специалности, в които качеството на обучението не е на ниво. Ако имаше истински пазарен принцип, университетите трябваше да бъдат стимулирани да развиват тези направления, в които са силни, и да затворят тези, в които не са.От създаването й рейтинговата система ясно показва, че хората с висше образование се реализират много по-добре на пазара на труда в сравнение с тези с по-ниска квалификация. Средната безработица сред тях е по-ниска, а средните доходи - по-високи. През 2016 г. всички индикатори в рейтинга за реализацията на завършилите студенти през последните пет години се повишават. Средният осигурителен доход се качва от 925 лв. на 1020 лв., а делът на регистрираните безработни сред висшистите спада до 3.38% при 3.74% година по-рано.Тази положителна тенденция е част от общото развитие на икономиката, а не толкова от вдигането на качеството на обучението. Данните на Националния статистически институт показват подобрение на пазара на труда, като към средата на тази година заетите в икономиката са били с 22 хил. повече спрямо юни 2015 г. През август НСИ отчете и намаляване на младежката безработица. Хората с висше образование традиционно са тези, които по-лесно си намират работа, затова е логично положителните ефекти да се виждат отчетливо в тяхната група."Подобряването на индикаторите за реализацията на завършилите през последните пет години като цяло съвпада с общите тенденции на подобряване на икономическата среда в страната през последната година и само по себе си не е достатъчно, за да твърдим, че има сближаване на висшето образование и нуждите на работодателите", коментира изпълнителният директор на "Отворено общество" Георги Стойчев, който е част от консорциума, разработващ рейтинга. Според него обаче данните напълно потвърждават наблюдението, че висшистите, включително наскоро завършилите, получават по-високи доходи и са изложени на по-малък риск от безработица в сравнение с хората, които нямат висше образование."Не трябва утешително да се приема, че тези позитивни промени се дължат преди всичко на добавяне на качество в университетското преподаване", предупреждава и ректорът на Нов български университет проф. Пламен Бочков и допълва, че за да се усети то на пазара на труда, е необходимо много повече време от една година.Освен това реализацията далеч не зависи само от наличието на висше образование. Рейтингът показва, че в някои професионални направления има голямо значение къде точно и каква специалност е учил студентът. При информатиката например делът на безработните варира от под 1% до над 6% в зависимост от висшето училище. Тук роля играят регионалните фактори - ако университетът е в регион, в който този бизнес не е развит, завършилите трудно ще работят по специалността си там. В това отношение висшите училища в столицата са силно привилегировани заради по-големите възможности за работа. Тези извън София обаче имат важна роля както за местния бизнес, така и за публичния сектор - много от бъдещите учители например излизат от висши училища в по-малки градове. В някои специалности реализацията на завършилите не се определя до толкова голяма степен от избора на университет. Така е при медицината, където разлика между доходите и нивото на безработица на завършилите различните медицински университети в България почти няма."Няма най-добро висше училище в България. Има най-добри висши училища в едно или друго направление", категоричен беше при представянето на новите данни Георги Стойчев. Според стандартизираните класации в рейтинга Софийският университет е лидер в 21 от 25 професионални направления, с които участва в класацията. Техническият университет - София, е на първо място в 6 от 9, а Медицинският университет - София - в 5 от 5. С по три първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия в София. В осем класации на първите места са висши училища извън столицата.Данните от рейтинга показват, че най-високи средни доходи получават завършилите професионалните направления информатика и компютърни науки, математика, проучване и добив на полезни изкопаеми, обществено здраве, комуникационна и компютърна техника, военно дело, металургия, фармация, медицина и електротехника, електроника и автоматика. Завършилите информатика и компютърни науки в Софийския университет и администрация и управление в Американския университет са начело по показателя среден месечен облагаем доход - над 3000 лева.За поредна година най-ниска (под 1%) е безработицата сред завършилите професионалните направления медицина, фармация, стоматология и военно дело. В долната част на класацията по този показател са специалностите от сферата на социалните дейности (5.46% безработица).Металургията е направлението, в което влизат най-слабите ученици - със среден успех от дипломата за средно образование 4.16. Това обаче не им пречи да излязат от университета със седмия най-висок среден доход измежду всички висшисти - много по-напред от направления като право, социология или химически науки. Това е добавена стойност на висшето образование, смята Боян Захариев от "Отворено общество", който е направил анализ на съотношението между резултатите от дипломата за средно образование и дохода след завършване на висше. Сред специалностите с висок принос са и машинното инженерство, проучването и добива на полезни изкопаеми и информатиката.Има обаче и такива направления, в които студентите очевидно не намират смисъл да се дипломират. Рейтингът показва, че около 30% от студентите в последен курс не се дипломират навреме, като този дял е особено висок при учещите математика, филология, информатика и театрално и филмово изкуство. Ректорите не са изненадани от тези резултати. "Част от студентите намират работа, преди да се дипломират, а реализацията е много важна за младите хора", обяснява ректорът на Нов български университет проф. Пламен Бочков. И допълва, че висшето училище търси начини да преодолее тази тенденция, например с алумни клуб, който да запази връзката между студентите и университета. "Обикновено нашите студенти си намират работа още в 3 курс и усилено работят и се утвърждават през следващите години", обясняват от Техническия университет - София. И припомнят, че по данни на Евростат в IT сектора например има повече от 30% служители без дипломи от висши учебни заведения или такива, които имат, но в друга сфера. Според наблюденията на университета обаче след няколко години тези студенти осъзнават, че дипломата им трябва за израстване в кариерата, и според статистиката на висшето училище до пет години след семестриалното завършване около 95-97% от студентите се дипломират."За съжаление не всички млади хора са наясно относно професионалната си ориентация", добавя друга причина ректорът на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" доц. Магдалена Миткова. Според нея тези студенти избират да се обучават по специалност, която не ги удовлетворява, и бързо загубват мотивацията си. Боян Захариев посочва, че има и студенти - особено в магистърските специалности, които са там, за да развият уменията си, след като вече са имали досег с пазара на труда, а не толкова за да получат диплома. А и в някои сфери работодателите гледат доколко служителите им се справят със задачите си, а не какви умения имат на хартия.Ако един студент учи туризъм, в пъти по-вероятно е след средно четири години в университета да работи на позиция, за която дипломата изобщо не му е трябвала. Според данните в рейтинга под 20% от завършилите това направление през последните пет години се реализират спрямо високата си образователна степен. Ниското приложение на висшето образование важи и за сфери като хранителните технологии, металургия, животновъдство, а дори и философия. Този резултат е стабилен през годините и очертава голямата пропаст между последните години на средното образование и някои области на пазара на труда. Ако обучението в конкретни професии беше качествено и атрактивно за учениците, някои от тях можеха да имат бърза писта за добра реализация.Всяка година начело на класацията по брой студенти излизат икономическите специалности. Това е така и през 2016 г., но с лека тенденция надолу. В момента 30% от всички студенти в България учат в направленията икономика и администрация и управление, което е 75 374 души. Макар да се забелязва трудно, това е близо 15% намаление спрямо три години по-рано. Отлив има и от правото, което вече не е третото най-желано професионално направление и беше изместено от педагогиката. Макар и със закъснение, държавата започна да обръща внимание на огромния проблем, че в следващите години голяма част от учителите ще се пенсионират, и посочи педагогиката като приоритетна специалност, в която има и финансови стимули за висшите училища и студентите. Това може да е обяснението за увеличението с над 10% в броя на студентите в направлението.Увеличение на броя студенти има в специалности, в които бизнесът има дефицит, а заплатите са високи, като информатика и компютърни науки. "Нуждата на IT индустрията обаче все още е по-голяма от броя на специалистите, които завършват", смятаеобходимо темповете на увеличаване на студенти по информатика да се ускорят, а взаимодействието между бизнеса и академичната среда може да доведе не само до увеличаването на интереса към техническите специалности, но и до създаването на по-качествени кадри, от което печели не само бизнесът, но и студентите, университетите и IT индустрията като цяло.Най-значителен обаче е ръстът в медицината - с близо 50% спрямо 2013 г. Това може да се обясни с повечето чуждестранни студенти в това направление, с факта, че от няколко години Софийският университет също предлага такова обучение, както и с добрите възможности за реализация в чужбина.Дали това е осъзнат избор на кандидат-студентите и резултат от политики на висшите училища и на държавата е рано да се каже. Разместването обаче е сериозно и ако продължи, може да обърне структурата на висшето образование - в идеалния случай според нуждите на обществото и икономиката."Кандидат-студентите не бива да се подценяват, те са информирани добре и дългогодишният ми академичен опит показва, че всяко поколение прави своя осъзнат избор според състоянието и развитието на икономиката и обществото", смята ректорът на Русенския университет "Ангел Кънчев" проф. Велизара Пенчева. И допълва, че е въпрос на държавна политика да се прогнозират бъдещи потребности от професии, включително според регионалните потребности, и тези прогнози да стигат до кандидат-студентите, за да бъдат те подпомогнати в избора си."Структурата на висшето образование се променя през последните години – една от причините е намаляващият брой на кандидат-студентите, рационализацията на избора им, а заедно с това и промяната в стимулите за висшите училища, които бавно започват да актуализират предлаганите от тях програми, съобразявайки тенденциите на пазара на труда и своите резултати в рейтинговата система", коментират експертите в сферата на висшето образование Мирела Хаджиева и Добромир Добрев. От тази година министерството на образованието въведе една нова стъпка в правилната посока и насочва по-голям брой места за прием към важни за пазара на труда направления. За да се срещнат бизнесът и висшето образование, обаче е необходимо данните от рейтинговата система да бъдат разпространени и в училищното образование, защото изборът на реализация се прави далеч преди последната гимназиална година, смятат експертите.Има и пренебрегвани специалности - като математика например, където учат малко студенти, но завършилите са с втория най-висок доход в страната. Може информатиката да взима студентите от сходни направления, каквото е математиката. Може талантливите математици просто да учат в чужбина. А може и средното образование просто да не може да подготви качествено учениците по този предмет. "За да се подготвят по-добре учениците за математически специалности, е нужно просто да дефинираме какво искаме на изхода на средното образование", смята директорът на варненската Математическа гимназия "Петър Берон" Павлин Петков. Той дава пример с Полша, която въведе три национални матури, едната от които математика и науки. "Ако на финала на средното образование се заложи матура по математика - или интегриран предмет, като логическо мислене например, системата ще се нагоди към развитие на тези умения", смята Петков. А президентът на "Мусала софт" Елена Маринова посочва силен аргумент - проверка на Агенцията по заетостта наскоро е показала, че броят на безработните, завършили математическа гимназия, е нула.