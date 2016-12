Елена Маринова: Срещането на бизнес и университети се случва

Профил

Елена Маринова е президент и съдружник в "Мусала Софт", където е ангажирана с фирмената стратегия, поддържане имиджа на компанията, на вътрешнофирмените дух и култура, както и тяхното позициониране на IT пазара на труда. Ръководи проекти, свързани с разпознаването на България като международно призната IT дестинация. Елена Маринова е активно ангажирана с дейности, посветени на промотиране и подпомагане развитието на българския бизнес климат и брандиране, IT образование, наука и иновации и развитие на младите таланти.