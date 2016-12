IT сделки на годината: малко и предпазливи

1

От борсата

След като миналата година "Сирма солюшънс" дебютира и успешно набра капитал на Българската фондова борса (БФБ), това лято още една местна технологична компания реши да опита да събере ресурс там. Първичното публично предлагане (IPO) на "Алтерко" приключи успешно и компанията набра 2.18 млн. лв. Увеличението на капитала на "Алтерко" ще бъде с малко над 16% до 15.68 млн. лв. Другите двама големи акционери в холдинга са още главният изпълнителен директор Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които заедно притежават около 90% от капитала преди навлизането на новите акционери. "Алтерко" възнамерява да инвестира средствата в развитието на своите продукти в сегмента интернет на нещата. Те се произвеждат от "Алтерко роботикс", която е една от 11-те компании в холдинга.

През 2016 г. в дигиталния бизнес в България не се случи твърде много - реално придобити бяха две IT компании, друга вля екипа си в американската Progress, а две от водещите софтуерни компании в страната получиха финансови инжекции от фондове за рискови инвестиции. Годината регистрира и една обявена, но неслучила се сделка за придобиване на българската "Инфопартнерс" от френския гигант Atos. Може би най-интересна на този фон е продажбата на поузрелия български стартъп FinAnalytica във Франция. Всичко това показва, че чуждите компании имат интерес към местни бизнеси, но са предпазливи и внимателно подбират експертизата на потенциалните си покупки.Догодина обаче всички консултанти и представители на сектора очакват оживление.Изглежда, това се търси в сектора. Показателни са сделката за "ДжемСийк кънсълтинг", която специализира в анализ на данни, поглъщането от американската Progress на екипа на експертите в Microsoft Sharepoint "Уанбит софтуер" и успешната продажба на финтек стартъпа FinAnalytica. И в трите случая става въпрос за високо ниво на експертиза на екипите и нишови разработки. Другото общо е пестеливостта на информация от страните по сделката - цените и оценките остават конфиденциални.Най-интересната сделка в сектора тази година се случи още през първото тримесечие. Френската компания BISAM придоби българско-американската фирма за оценка на финансовите рискове FinAnalytica. Цената на сделката не беше обявена. Сливането създаде дружество, което предоставя унифицирани решения на постоянно развиващия се пазар за рискови анализи. От една страна, BISAM предлага платформата B-One, която активно се използва от компании за управление на активи. Базираната в Ню Йорк FinAnalytica пък разработва софтуер за оценка на пазарния риск чрез системата си Cognity. FinАnalytica е с адрес в Ню Йорк, но има български корени. Преди години професор Светлозар Рачев заедно с дъщеря си Боряна Рачева-Йотова изготвя алгоритъм за моделиране на кризисни явления и финансови рискове, който може да предвижда развитието на капиталовите пазари. С помощта на този модел той предвижда и срива на индекса Dow Jones през 2008 г. Създателите на проекта развиват идеята и с помощта на американски инвеститори и фонда NEVEQ, като последният имаше дял от 50%, купен за 3.4 млн. евро през 2007 г.Без излишен шум в края на юни британската компания Future Thinking придоби "ДжемСийк кънсълтинг". За сделката така и не се чу в медиите, имаше само обявление в Търговския регистър. Не стана ясна и сумата на сделката. Продаденото дружество има офиси в София и Амстердам. Купувачът e анализаторска и консултантска компания на име Future Thinking и е базирана в Лондон. Сред клиентите й са гиганти като Unilever, Sony, Mercedes Benz и др. Транзакцията включва и подразделението на "ДжемСийк кънсълтинг" "Сикуест рисърч енд консултинг", което се занимава с пазарни проучвания и обработка на данни.Към края на лятото пък Progress, която влезе в българската IT среда, придобивайки "Телерик" през 2014 г. срещу сумата от 262.5 млн. долара, добави готово звено специалисти към екипа си. Нестандартната сделка не беше съвсем придобиване, защото от американския гигант уточниха, че не купуват компания. Младата местна "Уанбит софтуер" (OneBit) се прелива с екипа и договорите си към голямото дружество, срещу което основателят й Ради Атанасов получава необявена сума и мениджърска позиция. Особеното в сделката е, че не се купуват дяловете на "Уанбит", а просто 15-те разработчици от 1 август започнаха работа в "Телерик", която успява с един ход да си осигури ядрото на свое ново звено за дигитална трансформация. На силно конкурентния софтуерен пазар в страната това явно е удачен начин да се сдобиеш с много добри специалисти накуп. "Уанбит", която е създадена през 2011 г., е бутиков разработчик и интегратор на решението за изграждане на сайтове за вътрешна корпоративна комуникация Microsoft SharePoint. Клиентите й са основно чуждестранни, сред които големи международни корпорации като National Australia Bank, Barclays Bank, Maersk и др. Приходите й за 2015 г. са около 1 млн. лв.На местния пазар се случи и още една малка индиректна сделка. Холандската софтуерна компания ISDC, която има бизнес в България от 2010 г., се слива с британския си конкурент Endava в сделка, чиято стойност не се споменава. С присъединяването на компанията майка ISDC към Endava ще премине и екипът на българското дружество Ай Ес Ди Си, с което служителите на Endava ще станат 3300 в световен мащаб. За Endava придобиването на българското инженерингово звено на ISDC не беше от съвсем първите стъпки на местна почва. Купувачът вече имаше локации с фокус върху проекти за разработка на софтуерни решения, разположени в България, Румъния, Сърбия, Македония, Молдова и Колумбия. Купената ISDC има вече няколкогодишно присъствие в България, като тук е едно от двете развойни звена на компанията с общо около 40 служители по данни от регистъра ДАКСИ към април 2016 г. ISDC, оборотът на чието местно дружество Ай Ес Ди Си за миналата година е малко под 2.7 млн. лв., разработва комплексни софтуерни решения, предназначени за различни финансови институции – банки, застрахователи, логистични компании и фирми за човешки ресурси като Adecco.За разлика от цялостните придобивания, когато става въпрос за дялови инвестиции, информацията е по-лесно достъпна. Тук сделките, които станаха известни, са две.Едната е на стойност 5 млн. евро, срещу които фондовете BlackPeak Capital и PostScriptum Ventures си осигуриха по 8% от бизнеса с микрофинансиране на "Софтуер груп бг". Компанията специализира в дигитални решения за световни компании в сектора ни микрокредитирането, опериращи в развиващите се страни. Основната развойна дейност е в България, където обаче няма нито един клиент. Потенциалът за развитие е голям и това се вижда от числата на българската софтуерна компания - бизнесът се разраства с по над 50% през последните години и за 2015 г. вече е 12.4 млн. лв. Създателят Калин Радев до началото на 2016 г. бе едноличен собственик на компанията. Тогава като акционер в дружеството влезе дългогодишният му бизнес партньор и главен оперативен директор в групата Джералдин Марджъри О'Кийф. Инвестицията вече се усвоява за изграждане на офисна мрежа. През лятото компанията откри последния си офис от главната мрежа - във Вашингтон, който допълни локациите в Мексико, Гана, Кения, Египет, Индия, Филипините и Австралия. В момента компанията работи по изграждане на локална мрежа.Втората IT инвестиция е от фонда NEVEQ II в бързо растящата "Булпрос". Тя се случи още през февруари, когато компанията привлече 1.5 млн. евро за разрастване на бизнеса си. Към онзи момент това беше втора поредна инвестиция в компанията, като малко по-рано BlackPeak Capital заедно с регистрираното в България дружество "Велтра" влязоха с миноритарен дял срещу около 2 млн. евро. Благодарение на свежия капитал в течение на 2016 г. "Булпрос" се разрасна, добавяйки към портфолиото си съвсем нова компания за бизнес софтуер.В годината имаше и една начената сделка. Френският IT гигант Atos трябваше да купи българската "Инфопартнерс" - поне така изглеждаше от разрешената през февруари от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) концентрация. До финализиране на сливането между системните интегратори, поне документално, така и не се стигна, въпреки че, изглежда, разговори са се водили още през 2015 г. От "Атос" потвърдиха за "Капитал", че преговорите още се водят. Интересното при тази сделка би било, че купувачът е по-малък от продавача, но обяснението е, че френската компания майка е гигант с приходи от 12 млрд. евро. "Инфопартнерс" е един от водещите системни интегратори с приходи от 29.1 млн. лв. за 2015 г. и 420 служители през миналата година. Компанията е специализирана във внедряването на решения на германския разработчик SAP, като работи и с Coca Cola HBC. "Атос" има по-скромните приходи от 9.7 млн. лв. и 80 служители през миналата година.