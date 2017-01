Апетитът намаля

Още корпоративен дълг



Ако в момента по-трудно се правят прогнози за пазара на сливания и придобивания за следващата година, този на корпоративен дълг се готви да бъде натоварен. Това се дължи на обявените големи корпоративни сделки, особено през октомври, включващи придобиването на Time Warner от AT&T, покупката на NXP Semiconductors от Qualcomm и намеренията на British American Tobacco да придобие пълен контрол над Reynolds. По данни на Dealogic от началото на годината компаниите са пласирали облигации за 4.88 трлн. долара от дълговите инструменти, което е най-високата сума отпреди спукването на имотния балон през 2007 г. Джъстин Деркол от Barclays отбелязва пред Financial Times, че предварителните очаквания са били предлагането на корпоративен дълг се забави през 2017 г., но сега се налага да ги преосмислят.



До началото на септември по изчисления на инвестиционна банка Merrill Lynch потенциалните проекти на пазара са били за около 250 млрд. долара, а за месец сумата им почти се е удвоила. Стимул за повечето емисии са ниските лихвени проценти, които в момента са завладели пазара на корпоративни облигации.Това се дължи на програмите за количествени улеснения на три от основните централни банки - Европейската централна банка, Bank of England и Bank of Japan, които участват на пазара и изкупуват ценните книжа.