Една реалност не стига

Илюстрация Добавената реалност ще промени търговията по много начини, но най-важният й аспект е именно това, че ще отнеме чувството за несигурност при пазаруване онлайн

Увеличаване Добавената реалност ще промени търговията по много начини, но най-важният й аспект е именно това, че ще отнеме чувството за несигурност при пазаруване онлайн

[Shutterstock] Смаляванеа>

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Teхнологии за бизнеса. Всички текстове по темата може да откриете тук.

Добавената реалност вече променя начина, по който виждаме света. Съвсем буквално. Този път не става въпрос за заучена фраза, а за реалността, която ни заобикаля, щом погледнем през мобилното си устройство. Редовно е представяна като технология от бъдещето, но истината е, че тя е с нас вече от няколко години. Общественият интерес обаче бе по-скоро насочен към виртуалната реалност, която можем да определим като неин близък братовчед. Технологията имаше нужда от нещо, което да подтикне интереса към нея, и го откри в лицето на феномена Pokemon GO, който накара дребните чудовища, станали известни от японското аниме през 90-те години, да заживеят по улиците на града.Къде обаче ще бъде най-полезна новата технология? Разбира се, тя ще промени начина, по който играем игри, но ще отнеме много време, за да достигне чисто технически нивата на модерните компютърни игри. Пазар има, но в много случаи, включително и с Pokemon GO, разработването на технологията отнема фокуса от създаването на интересна игра, която да представя достатъчно разнообразен геймплей, който да не се повтаря през цялото време. Стотици милиони хора изтеглиха Pokemon GO в седмиците след излизането на играта, но голяма част от тях вече се отказаха заради повтарящите се действия. Първоначалният интерес обаче показа, че в обществото има глад за нови технологии, а добавената реалност е лесна за достъп и разбиране от хората. Остава трудната част – как тази технология да премине от тенденция към постоянна мода, която да помага на бизнеса и клиентите.Добавената реалност дава възможност за нови изживявания във всичко. Български фирми като "Дуард" вече правят интерактивни реклами на компании като KFC, а възможностите за еволюция в маркетинга и ритейла са далеч повече от това Рио де Жанейро да се окаже в ръцете ви през призмата на телефона. На модни ревюта в Лондон вече можеш със смартфона си да видиш как биха ти стояли дизайнерските дрехи, които са били представени само часове по-рано. Стаята ви може да се превърне в аквариум, Шерлок Холмс може да се появи пред вас и да ви дава наставления как да решите загадка, а в Русия може да се снимате с Пушкин на Червения площад. Възможностите са разнообразни за различните сектори, но въпреки това остава чувството, че добавената реалност е нещо далечно като технология.Представете си, че си харесате дреха в интернет. Искате да си я поръчате, но както винаги ви тежи чувството, че тази дреха може да не ви е по мярка. Сега си представете, че само с отварянето на телефона може да видите тази риза върху себе си и да разберете как тя ще ви пасне, дали ви стои добре или не. В друг случай искате да поръчате мебел за хола, а мобилното устройство ви дава възможността веднага да решите как ще стои той в цялостния интериор. Добавената реалност ще промени търговията по много начини, но най-важният й аспект е именно това, че ще отнеме чувството за несигурност при пазаруване онлайн. Това чувство отслабва все повече при хората, които си купуват редовно продукти онлайн, но все още го има при потребителите, които не са навлезли в пазаруването през мрежата.Промени в ритейла ще настъпят и от виртуалната реалност. Да кажем, че с вашите приятели сте решили да идете на къмпинг и искате да си купите палатка. Намирате такава и влизате в нея, за да проверите дали има достатъчно място. Няма нищо странно, освен че вие сте в София, приятелите ви са в Пловдив и всички сте по домовете си, а не в магазин за спортни стоки. Развиването на този тип технологии ще даде възможност на магазините да достигнат не само до повече клиенти, но и да им дадат нещо различно, персонализирано според техните предпочитания.Ритейл секторът ще трябва да поработи не само върху това да вкара технологията в работата си, но и да я рекламира достатъчно добре, за да достигне до възможно най-много хора, и то по най-бързия начин. По-възрастните ще бъдат най-трудни за убеждаване, тъй като голяма част от тях държат на традиционното изживяване при пазаруване. Това не означава, че те са извън обсега на технологията, а по-скоро, че е нужен различен подход при тях. По-младите поколения ще бъдат по-лесно достигнати, защото при тях електронната търговия и използването на устройства в ежедневието е вече развит навик.На първо време обаче ритейлърите трябва да изберат коя от двете технологии – добавената или виртуалната реалност, е най-подходяща за бизнеса им. Първата изглежда като по-лесния и логичен избор, тъй като втората изисква допълнителни устройства, които все още не са на достатъчно достъпни цени и до момента не успяват да се наложат дълготрайно на пазара. По-лесно изглежда да е нужен само телефон или таблет, върху чийто екран изображението се наслагва.Когато големите фирми като Facebook и Google решиха да инвестират сериозни суми във виртуалната реалност, никой не беше толкова развълнуван, колкото гейминг сектора. И с право – на колкото и голям екран да играеш, нищо не може да надмине чувството да си в самата игра и да се чувстваш буквално част от нея. По-трудно бе за геймърите да си представят как добавената реалност ще промени игрите. Когато бе обявен планът за Pokemon GO, той звучеше нереалистично, но се оказа истина. Да, има много части, които отстъпват на класическите игри Pokemon, но в крайна сметка без значение къде се намираш наистина можеше да видиш въпросните същества пред себе си. И доведе до масова истерия – само за дни играта натрупа над 45 млн. активни потребители.Проблемът пред гейминга е по-различен от този в ритейла. При търговията монетизирането е по-лесно. Но да накараш тези 45 млн. души не просто да си изтеглят приложение от магазина за апликации, а и да плащат за него или поне вътре в него, е далеч по-сложната мисия. В крайна сметка след известно време добавената реалност ще загуби шоковата си стойност, че виждаш Пикачу пред себе си, и тогава разработчиците ще трябва да се фокусират върху това да създадат нещо наистина интересно и не толкова повтарящо се, за да задържат потребителите и - още по-важно - да ги накарат да инвестират повече.Така или иначе, добавената реалност е една от онези технологии, които ни показват колко далеч всъщност сме стигнали. Тя е по-достъпна за потребителите и е нужно само едно масово приложение като Pokemon GO, за да осъзнаят всички, че възможностите пред добавената реалност все още не са напълно видими.