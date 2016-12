Пулс в чип

[Shutterstcok]

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Здраве.

В края на октомври от "Харвард" съобщиха, че са създали първото изцяло 3D принтирано сърце. Това доближава света малко по-близо до масовото производство на чиповете върху органи. Това е добра новина както за фармацевтичния сектор, защото ще скъси и свали цената на цикъла на разработка на лекарства, така и за пациентите, защото лекарствата ще имат доста по-предвидим ефект, без да се налагат такъв обем проучвания.

Може би един от най-добрите примери за невинаги предвидимите резултати от проучените препарати е противовъзпалително лекарство на фармацевтичния гигант Merck. След серия жалби медикаментът беше изтеглен от пазара, след като беше доказано, че води до сърдечни усложнения. Единадесет години по-късно производителят още плаща цената за това. Подобни случаи не са рядкост и днес. Точно затова и концепцията organ-on-a-chip (от англ. ез. орган върху чип - бел. авт.) е революция, която може завинаги да преобърне начина, по който се изследват и откриват нови лекарства.

А причината да не чуваме за откриването на множество нови революционни лекарства е, че индустрията просто няма инструменти да ускори тестовите процеси и да подобри прогнозите как би реагирал истински човешки организъм. Едва 12% от препаратите, които се тестват, изобщо някога достигат до пазара. "Някога" означава средно десет години, пише в годишния доклад на Biopharmaceutical Research Industry за 2015 г.

"В ръката си държа жив дишащ бял дроб", казва Хамилтън в своя реч за TED. Tя посочва прозрачна пластина, голяма колкото тънка кибритена кутийка. За създаването ѝ е използвана технология за изграждане на компютърен чип, а във вътрешността ѝ се крие миниатюрен улей. В него има живи тъкани - в средата върху пореста мембрана са прикрепени клетки от органа, който се пресъздава, и капиляри. Около улея чрез вакуум се създава механичното движение, характерно за тъканта в естествената й среда - върху истински бял дроб. През каналчето минава въздух, а през капилярите - кръв.

Освен това в момента се разработват и други органи на чип - сърце, черен дроб, бъбрек, черва, костен мозък, благодарение на което могат да се изследват всякакви широко разпространени заболявания, за които няма ясно установени причини и лек като синдрома на раздразнено черво например.

Една от първите компании в тази сфера - Organovo, дори излезе на борсата през 2012 г., като набра 46 млн. долара за оценка от 331 млн. долара. Към днешна дата пазарната й стойност е един милиард долара. Разработчиците всъщност се занимават с т.нар. 3D биопринтиране - сходна технология на базата на култивирани човешки клетки. Другите два по-известни стартъпа в сферата на биоинженернoто 3D принтиране са Insphero и Еmulate. Последната предизвиква най-много медийно внимание досега и е spin-off на Wyss Institute и единствената засега фокусирана върху създаването на интегрирана мултиорганна система. Компанията си партнира с гиганти като Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Има и още няколко фирми, които не са толкова впечатляващи като привлечено финансиране, но имат интересни разработки. Германската TissUse представи двуорганен чип през 2013 г., който оттогава е участвал в над 20 академични и индустриални проучвания. В интервю за "Капитал" през лятото д-р Рейк Хорланд от екипа на TissUse обясни, че компанията от три години комерсиализира технологията и успешно е пуснала на пазара дву- и четитиорганни системи. В момента младата компания развива десеторганна система, с която може още по-точно да се изследва влиянието на един препарат върху целия организъм.

"Нашият подход на мултиматериално дигитално производство позволява да автоматизираме създаването на чиповете и да увеличаваме сложността им", обяснява Травис Бъсбий, съавтор на изследването, довело до разработката. Така чрез изцяло дигиталното производство могат да се вграждат и сензори в "органите", благодарение на които следенето на показатели и извличането на данни да стане много по-лесно.

Технологията, която тепърва ще добива известност и ще се налага, има потенциал да направи революция и в сфери извън фармацията и медицината. Например в козметиката. Жералдин Хамилтън още през 2013 г. заговаря за кожата върху чип, към която L’Oreal, изглежда, проявява интерес. Oт миналата година гигантът си партнира с Organovo, като в лабораторията си има 80 различни проби, симулиращи кожа на различни възрасти и с различни характеристики, върху които тества продуктите си.

Помислете си колко пъти, когато детето ви не е реагирало изобщо на най-разпространения сироп за кашлица, сте си казвали "всеки организъм е различен". Последното е безспорен факт. Представете си сега технология, която поставя вашите клетки на чип и може да предвиди кое лекарство ще ви помогне и кое ще предизвика алергична реакция. "Ако сме на прав път, това може да ни отведе до нов вид медицина - персонализираната", смята Хамилтън.

