Вечерни новини

млн. лева по програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са застрашени, след като ВАС постанови, че търгът за избор на оценители на проектите за научни центрове е прекратен неправомерно от МОН през февруари. Причината за спирането бе, че кандидатите не предложиха компетентни оценители. После МОН започна процедура за директно набиране на учени оценители, като тя бе съгласувана с ЕК и беше два пъти по-евтина.





цена

Общинската фирма"Софинвест" започна демонтирането на паметника "1300 години България" пред НДК в София в понеделник. От информационната табела се разбира, че дружеството има срок от 30 дни да премахне паметника. Кметът Йорданка Фандъкова беше обещала това да стане през лятото, след като авторът Валентин Старчев и общински съветници от БСП неуспешно обжалваха решението на Софийския общински съвет, взето през 2014 г., пред съда. Съюзът на художниците в открито писмо се възпротиви на премахването на паметника. Имаше и акция на малка група граждани срещу премахването на паметник, който от години стои полуразрушен на площада на НДК.Това каза подуправителят на НЗОК Димитър Петров след заседание на надзорния съвет на институцията, съобщава БТА. Сега тези дейности се правят от болниците. След търга здравната каса ще трябва да сключи договор с търговеца на едро. Очаква се търгът да бъде през есента, а през януари догодина вече да има договори с търговците на едро. Болниците ще са длъжни да планират оптимално лекарствата, които ползват за лечение на онкологични заболявания. Това може да се прави чрез ръчни, полуавтоматизирани или автоматизирани смесители за разтворите. По думите на Петров това е технология за по-добро планиране, от която се очаква на месец да бъдат спестявани 1-2 млн. лв.на прокуратурата, полицията, инспекцията по труда, НАП и Министерството на енергетиката. Работниците все още не са получили трудовите си възнаграждения за май, предава БНР. Миньорите подготвят колективен иск срещу концесионера на мината "Евроманган" заради неспазването на колективния трудов договор. Той беше подписан на 5 април тази година след поредния протест. В понеделник сутрин миньорите от рудник "Оброчище" не бяха допуснати да слязат в галериите, тъй като ръководството на мината се опасява от подновяването на стачката им под земята заради поредното забавяне на трудовите им възнаграждения и ваучерите за храна.Болничното заведение не е плащало редовно сметките си за ток, като от 2013 г. досега е натрупало дълг от 3.2 млн. лв., съобщиха от ЕВН. Болницата е най-големият длъжник на дружеството. За да не се стига до риск за дейността му, от ЕВН са решили да пристъпят към принудително събиране на дължимите им пари. Токът в болничното заведение няма да бъде спиран, подчертават от електроразпределителното дружество. Те уточняват, че натрупаните 3.2 млн. лв. задължения включват обезщетение за забава, законна лихва и разходи по съдебни и изпълнителни производства. Има и влезли в сила пет съдебни решения, които установяват неплатените сметки за ток. От ЕВН твърдят, че са водили обширна кореспонденция, като дори са сключвани спогодби за разсрочване. Заплатените суми обаче не били достатъчни да покрият и текущите задължения за доставена електрическа енергия.Бившата зам.-шефка на Софийския градски съд (СГС) Петя Крънчева по времето, когато председател бе Владимира Янева, подменяла протоколи от съдебни заседания по 2-3 пъти, без да обясни защо се налага това; присъединявала такива с месеци, дори с години закъснение; съзнателно лишавала страни по дела от достъп до материалите по тях; отлагала е заседания заради здравословни проблеми, но невинаги представяла документ за това. Заради тези нарушения миналата седмица във Висшия съдебен съвет (ВСС) е постъпило поредното предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Крънчева от председателя на съда Калоян Топалов. Този път той иска уволнението й, информира "Правен свят".Сред арестуваните е и Петър Низамов-Перата, който бе обявен за издирване, след като нападна оператора на Би Ти Ви Петър Джанаваров. Това обяви в понеделник шефът на пловдивската полиция Атанас Илков. По думите му Перата е бил задържан късно през нощта в родния му Бургас. По време на петия поред протест заради нападнатите от роми гребци миналия понеделник в Асеновград се събраха над 5000 души. В шествието участваха хора от цялата страна, сред които се открояваха рокери и футболни фенове. По-сериозно напрежение имаше пред полицейските сили, преграждащи две от улиците към ромската махала, където група протестиращи започнаха да хвърлят бутилки, но до сблъсъци с униформените така и не се стигна.Райфайзенбанк (България) започва ежегодната си стажантска програма, съобщиха от банката. Програмата е за студенти и млади професионалисти без опит. Банката ще приеме стажанти в областите банкиране на дребно, корпоративно банкиране, управление на риска, операции и в клоновата мрежа в страната. Програмата за студенти им предоставя възможност да проведат кратка 45-дневна практика. Програмата за млади професионалисти без опит предлага шестмесечен платен стаж на трудов договор, през който ще могат да бъдат приложени на практика получените в университета теоретични знания и да се придобие опит. Участието и в двете програми предоставя възможност и за начало на кариерата в банката. Райфайзенбанк организира стажантски програми от 2004 г., като до момента са се обучавали над 1000 стажанти, като повече от 50% от тях са били назначени на постоянна работа в банката."Евроинс иншурънс груп" увеличи за втори път предложената цена за акциите на застрахователното дружество "Евроинс", като вместо първоначалните 1.26 лв. на акция предложителят вече дава 1.30 лв. на брой, става ясно от съобщение, разпространено чрез БФБ - София, и цитирано от investor.bg. В началото на април групата увеличи до 90.7% акционерното си участие в застрахователното дружество, като обяви, че възнамерява да го отпише от Българската фондова борса, ако предложението бъде прието. Първата предложена цена за акциите на миноритарните акционери беше 1.266 лв. на брой. В средата на юни ЕИГ обяви, че е увеличила предложената цена, макар и минимално, до 1.27 лв.Японските компании "Хонда" и "Хитачи" обявиха в понеделник създаването на съвместна компания, която ще разработва и продава двигатели за електромобили. Фирмата е кръстена Hitachi Automotive Electric Motor Systems и ще получи финансиране от префектура Ибараки. Делът на "Хитачи" в нея е 51%, а този на "Хонда" 49%. За президент на съвместното дружество е назначен Нобору Ямагучи.Американският производител на електромобили Tesla ще започне да доставя дългоочакваната си нова кола Model 3 EV този месец, както беше обещал. Главният изпълнителен директор Илън Мъск написа в Twitter, че първите 30 автомобила от този модел ще отидат при новите си собственици на 28 юли, пише investor.bg. Той допълни, че производството ще расте експоненциално, така че през август броят на колите да достигне 100, а през септември – над 1500. До декември компанията ще произвежда по 20 хил. коли месечно, обясни Мъск в отделен туит. Крайната цел е производството на до 10 хил. коли на седмица до 2018 г.Арбитражният съд в Стокхолм присъди 1.7 млрд. долара за "Газпром" по делото срещу украинската "Нафтогаз". Руският гигант обаче има намерение да обжалва сумата, става ясно от пресконференция на ръководителят на "Газпром" Алексей Милер. Според него аргументите на съдиите не са достатъчни, посочва ТАСС. Руската компания ще обжалва решението пред Апелативния съд на Швеция, допълва агенцията."Газпром" и "Нафтогаз" заведоха насрещни искове в Арбитражния съд в Швеция на стойност милиарди долари. През май институцията отмени клаузата take or pay, която е традиционна в руските енергийни договори, както и забраната за реекспорт. В началото на годината "Газпром" изпрати сметка на Украйна за 5.31 млрд. долара по силата на договора и клаузата "ake or pay, която предвижда закупуването на определените в договора количества природен газ. Украйна не купува газ директно от "Газпром" от ноември 2015 г. На базата на това решение от "Нафтогаз" са убедени, че не дължат нищо на руската компания. От украинската компания посочват, че в решението на Стокхолмския съд не е посочена сума за плащане.Samsung пуска нов телефон, използвайки части от своя Galaxy Note 7, който беше спрян от производство след проблеми с батерията, довели до възпламеняване на някои устройства. Компанията обяви, че Note Fan Edition ще сведе до минимум въздействието върху околната среда. Телефонът ще се продава само в Южна Корея от 7 юли, с по-безопасна и по-малка батерия, пише BBC. Samsung спря производството на своя конкурент на iPhone в края на миналата година след неприятното изтегляне от пазарите и повторно пускане. Около 2.5 млн. телефона оттогава бяха изтеглени от пазара. Новият телефон включва компоненти от тези устройства, както и неизползвани части, които Samsung има на склад. Природозащитниците оказват натиск върху компанията да използва повторно компонентите на Galaxy Note 7, за да намали количеството на т.нар. електронни отпадъци.Телефонът ще бъде с около 30% по-евтин от Galaxy Note 7 сот около 70 хил. корейски вона (615 долара).