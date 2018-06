Защо ми е портфейл, когато има phyre

Q&A



Откъде наваксвате с предприемачеството?



Има адски много литература на пазара. За 20 долара можеш да си купиш страхотни книги. Например на Бен Хорвиц The hard things about hard things или Value proposition design.



Как е образованието в България?



Завършил съм УНСС, магистър по бизнес информатика, и въпреки лошата репутация, ако искаш да научиш нещо, можеш да получиш доста знания. Малко е демотивиращо, че някои без усилия вземат оценки като твоите, но в крайна сметка не го правиш заради тях.



Как намирате хора в екипа си?



Големите компании буквално мелят програмистите с пари, което не е лошо, и когато бях програмист, това доста ми харесваше. Но понякога е по-важно да имаш около себе си хора, които споделят твоите ценности и желание да постигнат нещо. Първите петима души, които наемаш, са най-важните. Трябва ти едно ядро.



Съвсем нищо ли не може да направи държавата за вас?



Бих се радвал да се стимулират дигиталните разплащания, защото те изсветляват икономиката. Не е толкова трудно хората да скочат от плащания в брой на мобилни разплащания. Но имаме да борим параноята от това да си дигитализираш парите.



Как сте с баланса работа/почивка?



Много важно за един предприемач е работата да не му тежи. Не трябва, като види мейл в 22 ч. вечерта, да се ядоса, че го занимават с нещо толкова късно. Трябва да се пречупиш, че работата не спира в 17 ч. Светът продължава да се върти и след това.



Съветът ви към по-неопитните предприемачи?



Да тестват евтино идеята си. Времето е най-ценният ресурс. Ако са свикнали след работа да излязат на бира с приятели, да не си мислят, че ще продължат да го правят. В 17 ч. приятелите им ще отидат да пият бира, но те ще си останат в офиса.



Какво ще правите, ако успеете с phyre?



Не съм от хората, които правят нещата, за да се пенсионират млади и да отидат на Хаваите. Там бих издържал седмица, максимум две. Винаги съм искал да създавам неща и да водя хората в правилната посока. Така че едва ли бих стоял задълго без работа.