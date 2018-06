Шестият фонд за рискови инвестиции

Екипът на "БрайтКап венчърс" има амбиция до края на годината да има инвестиции в първите компании.Отляво надясно: Даниел Лорер, Георги Митов, Елина Халачева, Диана Стефанова

© Надежда Чипева

20 млн. евро от бюджета на BrightCap идват от ЕИФ, а останалите 5 се осигуряват от частни инвеститори.

"Всеки от нас знае какво е да изведеш една компания от нулата до компания, която има клиенти", изтъква Георги Митов. И продължава: "Всеки си мисли, че има жестока идея, но някой трябва да повярва в идеята ти и да е готов да плати за нея. Нашата цел е да изградим тясна връзка между стартиращите компании и развити бизнеси, които да валидират техните идеи. Ще гледаме и доколко таймингът за компанията и продукта е правилно подбран, защото може да имаш и най-добрата идея, но да не е подходящият момент да я предложиш на пазара. Използвайки мрежата си от контакти, се надяваме, че нашите компании ще се развиват по-бързо и че ще им помогнем да избегнат грешките, с които сме се сблъсквали по пътя дотук", допълва Митов.

"През тези 10 - 15 години, в които наблюдаваме българската IT и аусорсинг екосистема, тя стана много важен фактор за брутния вътрешен продукт на страната. По наши преценки над 1 млрд. евро от него се генерират от подобни услуги и с натрупването на знания и умения в тази екосистема самите български компании започват да се развиват успешно към следващата стъпка, а именно създаването на иновативни продукти, които имат много по-голяма добавена стойност. Доказателство за това са все по-честите новини за продажби на български компании на световни инвеститори. "БрайтКап венчърс" има за цел да открива и подпомага следващото поколение блестящи български компании, за да постигнат световен успех. Това може да направи България желано място за развиване на такива продукти и да привлече младите хора да се завръщат тук", добави Даниел Лорер.

Четиримата от "БрайтКап венчърс":



Георги Митов има зад гърба си два успешни стартъпа: Sciant, продадена на VMware в сделка, която довежда световния гигант у нас, и Aviaso, която разработва решения за горивна ефективност за самолети и е купена от американската Honeywell. Софтуерът се ползва от повече от 35 авиокомпании по света като Lufthansa, Turkish Airlines, British Airways.



Елина Халачева е завършила образованието си в САЩ, има магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от университета Stanford, Калифорния. Започва кариерата си като инвестиционен банкер на Wall Street в Ню Йорк, а преди да се завърне в България, е била част от екипа на инвестиционен фонд в Лондон. От нея тръгва инициативата за създаването на "БрайтКап венчърс".



Даниел Лорер стои зад най-големия екзит в историята на Израел досега с компанията Mercury Interactive, в която заема ръководна позиция до продажбата й за 4.5 млрд. долара на Hewlett-Packard. Първият си стартъп основава през 1999 г. Дълги години работи в Израел, Белгия и Швейцария.



Диана Стефанова е управляващ директор на развойните центрове на VMware за Европа и Близкия изток. Заемала е управленски позиции в технологични стартъпи в Силициевата долина. В "БрайтКап венчърс" участието й е като венчър партньор, което означава, че ще продължи да ръководи VMware.

Пет фонда за рисков капитал, но с почти свършил ресурс. Такава беше ситуацията допреди дни. Но младите предприемачи имат нов голям вариант за финансиране. От миналата седмица основният играч на тази сцена - Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), извади новата си финансова инжекция и я даде в ръцете на "БрайтКап венчърс" - шестият поред фонд за рисково инвестиране. Тя ще е с мощност 25 млн. евро и може да влее живец още през есента на тази година. Европейската институция анонсира готовност да предложи и други опции за финансиране на стартъпи, но хоризонтът за това не е конкретен.В основната си част новата порция пари са рециклирани еврофондове от програмата JEREMIE - общо 20 млн. евро. Минимумът, който ЕИФ е поискал фонд мениджърът "БрайтКап венчърс" да набави от частни инвеститори в самото начало, е 5 млн. евро. Последните два фонда например търсят допълнително финансиране за отделни проекти. В случая това е условие схемата да тръгне въобще.Донякъде това обяснява защо подготовката отне повече от година, но пък носи позитиви - стеснява конкуренцията, в която са се впуснали общо 18 кандидата за фонд мениджъри, до онези, които от самото начало разполагат с кредит на доверие от коинвеститори. На този етап от "БрайтКап венчърс" не посочват с кого работят, тъй като се подписват окончателните договори, но казват, че освен от български партньори са получили подкрепа от Израел и Швейцария. Привлеченият частен ресурс може да бъде и по-голям, което ще позволи на фонда да работи и извън границите на България. Засега погледът е насочен към Европа, но не е изключено да се правят инвестиции и в презокеански стартъпи.В бъдеще, ако е доволен от резултатите, ЕИФ може да налее и допълнително средства в "БрайтКап венчърс", още повече че очакванията бяха схемата да тръгне с 40 млн. евро. Според разчетите първоначалният ресурс ще стигне за около 30 компании, търсещи пари за растеж (seed), и за 10 - 15 стартиращи проекта. Към предприемачите в начална фаза ще могат да се насочват суми от половин милион до 3 млн. евро, а за растеж - до 200 хил. евро. Срещу предоставеното финансиране фондът ще придобива дял в компаниите, като минимумът е 5% от капитала. Срокът, за който е структуриран "БрайтКап венчърс", е 10-годишен, което дава ориентир колко дълго напред във времето той ще може да подпомага стартъпите, докато пристъпи към изход от инвестицията.Натрупаният опит в стартъп предприемачеството в България дава немалък обем от потенциални кандидати за "БрайтКап венчърс". Отсега заявката е, че цедката ще е ситна, а стремежът - да се избягват грешките от практиката дотук. С предимство ще се разглеждат кандидатури от сектори, които са приоритет и за Европейския съюз, а именно в областта на изкуствения интелект, обработката на големи масиви данни, технологии в медицината, блокчейн и финансови решения."За нас са изключително важни компании, които развиват високотехнологичен, уникален продукт със собствена интелектуална собственост и потенциал за глобалния пазар", обясни Даниел Лорер, един от четиримата основатели на "БрайтКап венчърс". "От гледна точка на технологиите ние ще поддържаме неща, които са на гребена на вълната: internet of things, виртуална и подсилена реалност, cloud computing, fintech и medtech. От гледна точка на пазарните вертикали това, което най-много ни се иска да видим, е високотехнологични компании, които излизат от традиционно силните сектори на българската икономика - не само IT и аутсорсинг, но защо не и технологични иновации в земеделие, фармация, транспорт, нови храни", добави Лорер."Иновациите, които ще търсим, могат да са и по отношение на процеси и бизнес модели", допълва Диана Стефанова, която е венчър партньор, и обяснява, че ключовите критерии, по които ще се оценяват кандидатите, са екипът, технологията, какъв пазар може да покрие тази технология и потенциалът за достигане на световен пазар."Това, което концептуално ми се иска да видя в предприемачите, които идват при нас, е как техният продукт е различен от конкурентните и как това би го направило по-успешен", смята Лорер.Основан от професионалисти в IT средите и финансите, при това не само в България, "БрайтКап венчърс" ще предлага не просто финансиране, а и опита на експертите си и контактите им по света. Според тях в страната има много силна технологична експертиза, но на компаниите им липсва добър маркетинг, продуктов дизайн и разработване на стратегии за продажби. "Ние сме малък пазар и трудността да излезеш на световния е голяма. Нашата богата мрежа от контакти в Силициевата долина, Западна Европа и Израел ще позволи на компаниите, подпомагани от BrightCap, по-лесно да достигнат тези пазари", посочва Диана Стефанова."Достатъчно разпознати сме в индустриите, в които работим, и имаме своя мрежа от контакти - не само с експерти от IT сектора, но и други инвеститори от развити пазари като Силициевата долина, Западна Европа и Израел, които отварят допълнителна перспектива за инвестиция и евентуална покупка на успешните ни компании", добавя Елина Халачева.