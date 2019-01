Доминаторите при игралните конзоли

© Yuriko Nakao



Ясното е, че поне в следващите две години сегашното поколение конзоли на водещите производители в бранша ще са актуални и ще предлагат хитови заглавия.

Да се прави печеливш бизнес в сферата на домашните забавления винаги е било трудно. Още повече когато става дума за игрални конзоли, чиито производители от години се състезават за вниманието на потребителите. Хардуерът е мощен, достъпен, удобен за ползване и гарантира, че в рамките на близо десетгодишния цикъл на пазара всяка игра за съответната конзола ще работи с максимално добра оптимизация, без характерната за компютрите нужда от ъпгрейд.Играчите на този пазар са ясни - три, които от години се конкурират помежду си – Sony, Microsoft и Nintendo. Всяко от предложенията на трите компании има както своите уникални предимства, така и своите недостатъци. Най-актуалната конзола на Sony – Playstation 4, e мощна, лесна за използване и създадена да привлече максимално много играчи. И макар технологичният гигант Microsoft да се стреми към същото, компанията по-скоро разчита основно на екосистемата на устройството си, която е по-отворена от която и да е от другите конзоли. Xbox One поддържа кръстосано възпроизвеждане на игрите с Windows 10, а вграденият в архитектурата ѝ Mixer за пряко предаване онлайн определено е впечатляващ инструмент. В същото време Nintendo Switch, която не е толкова мощна като другите две, компенсира техническия недостиг с иновативен хибриден дизайн.Конзолата на Sony е може би най-популярната за сегашното поколение геймъри, като японската компания изпревари Microsoft и техния Xbox One, след като двете системи се появиха на пазара през 2013 г. PS4 дебютира на цена от 400 долара (800 лв. в България), а сега се предлага за около 300 (600 лв. тук, макар постоянно да има кампании с намаления). Три години след пускането на PS4 Sony представи две модернизирани версии - PS4 Slim (започваща от около 270 долара) и PS4 Pro (на цена от около 400 долара). Slim версията е с по-изчистен дизайн, като представлява по-компактна версия на базовия модел, която обаче запазва техническите спецификации на конзолата - AMD процесор, 500GB или 1TB големина на твърдия диск, както и Blu-ray и DVD поддръжка.Списъкът с игри за Playstation 4 включва Abzu, Outlast 2, No Man's Sky, Resogun, Rez Infinite, Rocket League, Nex Machina and The Witness, Destiny 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Uncharted 4: A Thief's End, Fallout 4, Overwatch, Resident Evil 7: Biohazard, Horizon Zero Dawn и Battlefield.Екосистемата на Xbox е напълно съвместима с Windows 10 чрез програмата Play Anywhere – този тип игри за Xbox One поддържат кръстосано възпроизвеждане с Windows 10, което позволява на геймърите, които са фенове на конзолите да играят безпроблемно което и да е заглавие и в двете системи. Плюс това игрите от типа Play Anywhere за Xbox One автоматично са съвместими с Windows 10 без допълнителни разходи, както и обратно. Това е може би най-голямото предимство на тази конзола.Днес на пазара има два модела Xbox One - Xbox One S и Xbox One X. Xbox One S е по-малката версия на оригиналния Xbox One. Той е с 40% по-малък от базовия модел, а цената му е около 300 долара. В края на 2017 г. Microsoft извади на пазара най-мощната игрална конзола, създавана някога, в лицето на Xbox One X. Моделът предлага 4K Ultra HD резолюция, 8-ядрен AMD процесор, GDDR5 12GB графична памет, както и възможност за запис на геймплей видео в 4К и се предлага на цени, започващи от 560 долара.Списъкът с игри за Xbox включва заглавия като Cuphead, Tacoma, Forza Motorsport 7, Middle-earth: Shadow of War, Resident Evil 7: Biohazard, Gears of War 4, Thimbleweed Park, Ruiner and We Happy Few.Конзолата на Nintendo нито е най-мощната, нито поддържа 4K или най-разнообразните игри. Switch обаче е това, което японската компания обеща, че ще бъде – хибридна конзола, която дава възможност да играете с резолюция до 1080p на телевизор и до 720p на портативния 6.2-инчов дисплей. Switch идва с два Joy-Con контролера и е на цена от около 300 долара. Това е може би единствената конзола, която е еднакво удобна както за пренасяне, така и за игра в домашни условия.Струва си да се отбележи, че някои от най-високо оценените от критиците игри през последните години - The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey, са ексклузивни за Nintendo Switch. По правило някои от най-креативните, свежи и забавни игри във всяка конзолна генерация могат да бъдат играни единствено на Nintendo конзолите, включително Mario Kart 8, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Bayonetta 3, TumbleSeed, Stardew Valley, Rime, TowerFall, Travis Strikes Again, Floor Kids.Едни от най-чаканите събития в сферата на игралните конзоли през 2019 г. безспорно ще бъдат обявяването на новите версии на Xbox и PlayStation, което се очаква да се случи през следващите 12 месеца. Когато говорим за конзолата на Microsoft, подробностите са много по-ясни. Ръководителят на Xbox отдела Фил Спенсър разкри по-рано през 2018 г., че хардуерният му екип е "сериозно ангажиран с архитектурата на следващите Xbox конзоли".Sony обяви, че продължава да работи върху наследник на сегашната си конзола за игри PlayStation 4. Компанията започна работа по върху него през май 2018 г. и мнозина очакват проектът да бъде реализиран като PlayStation 5. Технологичният гигант пропусна миналогодишното издание на най-влиятелното изложение в гейминга Е3. Това се случи за пръв път в 24-годишната му история като производител и издател на видеоигри. Това дава повод да мислим, че компанията ще обяви на собствено събитие следващия PlayStation.Microsoft не уточнява период, в който новите конзоли трябва да излязат, но според слуховете целта е 2020 г. Това ще означава три години след пускането на Xbox One X. Сред игрите за конзоли, които трябва да излязат през 2019 г., най-чакани са Anthem, Days Gone (PS4), Metro: Exodus, The Division 2, Devil May Cry 5 и Rage 2.Много компании са си поставяли амбициозната цел да конкурират лидерите в бранша Nintendo, Microsoft и Sony, но са се проваляли. Предложенията на компании като Apple, Panasonic и Sharp са също и доказателство, че дори и най-големите технологични гиганти изпитват трудности, когато става въпрос за игри. Анализаторите обаче са на мнение, че следващото предизвикателство не е коя компания ще излезе с по-добър продукт, а по-скоро дали въобще ще има бъдеще за игралните конзоли. Очаква се, че нови услуги като стрийминг на игри без нужда от допълнителна конзола (по подобие на Netflix) могат изцяло да променят сектора.