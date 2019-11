Близо 14% от природния газ в страната не е дошъл от "Газпром"

Очаква се с пускането на газовата борса алтернативният внос да се увеличи



Над 403 млн. куб. метра природен газ е закупил през тази година държавният газов доставчик "Булгаргаз" от алтернативни на руската "Газпром" доставчици. Това представлява близо 14% от реализираните на българския пазар количества и показва, че диверсификацията на доставките е възможна, дори без да е напълно изградена съответната инфраструктура.Подобни сделки се правят за пръв път, като основната причина да се случват сега е, че борсовите цени на природния газ са много по-ниски от тези по договора с "Газпром". Точно затова сумарният положителен финансов резултат от алтернативните доставки за "Булгаргаз" възлиза на 28 млн. лв. - средства, които дружеството щеше да плати, ако съответните количества бяха осигурени по договора с руската компания."Сключените договори за алтернативни доставки през II тримесечие на 2019 г., допринесоха за намаление на цената на природния газ за българския потребител за III тримесечие на 2019 г., вместо същата да бъде увеличена. Също така част от закупеното количество газ беше нагнетено в хранилището "Чирен", като положителният финансов ефект ще се отрази върху крайната продажна цена на газа през есенно-зимния период на 2019-2020 г.", обясняват от "Булгаргаз" в отговори до "Капитал".По принцип търговията с природен газ попада извън приложението на Закона за обществените поръчки и "Булгаргаз" има право директно да води преговори с търговци и да сключва сделки за доставка на природен газ. Въпреки това през пролетта държавното дружество проведе публична процедура за алтернативни доставки на 144 млн. куб. м газ, която беше спечелена от държавната газова компания на Гърция - DEPA. Впоследствие споразумения без търгове бяха подписани с холандската Kolmar и "Дексиа България" за доставка на природен газ през второто и третото тримесечие на 2019 г.За четвъртото тримесечие "Булгаргаз" е изпратила писма-покани до всички регистрирани търговци на Виртуална търговска точка на националната газопреносна система, в резултат на което са сключени нови договори с DEPA S.A. и "Дексиа България", както и с OMV Petrom, "ЕКОС 17" и Vitol Gas and Power."Общият обем на закупените от алтернативни доставчици количества природен газ е 4 272 950 MWh (403 108 хил. куб. м), от които закупени количества с деклариран произход LNG са 4 189 295 MWh (395 217 хил. куб .м)", посочват от "Булгаргаз" и правят уточнението, че при реализирането на всички сделки критерият за избор е бил най-високият предлаган процент отстъпка спрямо регулираната от КЕВР цена за съответното тримесечие.Повечето от тези доставки не са физически, а представляват суапови сделки - вместо реален внос на LNG от Гърция съответните количества се приспадат от руския транзит за южната съседка.Има няколко основни причини през тази година борсовите цени на природния газ да се понижат толкова драстично и към момента са почти два пъти по-ниски от тези, които България получава по дългосрочния си договор с "Газпром".На първо място е свръхпредлагането на природен газ в Европа в комбинация с топлата зима на 2018-2019 г., която доведе до спад в търсенето и до рекордно високи нива на запасите в газохранилищата.От друга страна, има и навлизане на значителни количества втечнен природен газ (LNG), които стигат до Европа заради спада на цените на азиатския пазар след януари 2019 г.В същото време тарифите по договора с "Газпром" зависят от стойността на петрола и движението на курса на долара, които през последните месеци са точно в обратната посока на случващото се при газа.Един от основните въпроси, които възникват при новините за алтернативен внос, е ще се наложи ли "Булгаргаз" да плаща неустойки на "Газпром" за по-малките закупени количества. България има дългосрочен договор с руската компания и ако не изпълнява поетите по него ангажименти, е логично да бъде санкционирана, като в случая важи клаузата take or pay, която предвижда договорените количества да бъдат платени дори да не са получени реално.От държавния газов доставчик обаче обясниха пред "Капитал", че към момента се използва гъвкавостта по договора с "Газпром" и дружеството няма да плаща неустойки и няма да изпадне в клауза take or pay. Причината е, че алтернативните количества ще покрият пиковото зимно потребление през четвъртото тримесечие на 2019 г. "Прогнозните изчисления, направени на база исторически данни, сочат, че не се очаква да възникне необходимост от закупуването на допълнителни количества природен газ от "Газпром", които надвишават максималните дневни договорени обеми", казват от "Булгаргаз". Което на практика означава, че алтернативният внос не е за сметка на определените в договора с руснаците количества, а замества евентуалните допълнителни обеми, които обикновено се налага да купуваме през зимата, когато потреблението е по-голямо.Първите пазарни сделки с природен газ в България се очаква да се случат на 9 декември. Според одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране правила "Булгаргаз" трябва да предложи на търг определени количества от природния газ, с който разполага. Очакванията бяха да се продава само руски газ, но от отговорите на дружеството до "Капитал" става ясно, че ще бъдат включени и количества, закупени от различни доставчици."Булгаргаз" следи развитието на пазара и цените на природния газ както на европейските газови хъбове, така и в региона. При наличие на възможност за доставка на по-ниски цени от доставните по договора с "Газпром" дружеството ще предприеме съответните действия за осигуряване на газ на изгодни цени", казват още от газовия доставчик, като обясняват, че в момента се водят преговори с руснаците за намаление на цената на природния газ.