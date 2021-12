Горивото на бъдещето

СИВ ВОДОРОД се произвежда с изкопаеми горива (от конверсия на природен газ с водна пара (SMR) или газификация на въглища). Това води до значителни емисии на CO, което прави тези водородни технологии неподходящи за новите климатични цели.СИН ВОДОРОД (сив водород с улавяне и съхранение на CO) се разглежда като междинна стъпка по пътя към декарбонизацията. Сега около три четвърти от водорода в света се произвежда от природен газ, а улавянето и съхранението на въглеродните емисии би позволило използването на тези инсталации и в бъдеще. Това е вариант да се произвежда водород с по-ниски емисии на парникови газове, като същевременно се намалява натискът върху инвестиции в нови ВЕИ.ТЮРКОАЗЕН ВОДОРОД съчетава използването на природен газ като суровина без производство на CO. В случая чрез процеса на пиролиза въглеродът в метана става твърди сажди, за които има пазар в индустрията, и може да осигурява допълнителни приходи. А и саждите могат да се съхраняват по-лесно от газообразния CO. В момента тюркоазеният водород все още е на пилотен етап.ЗЕЛЕН ВОДОРОД е само този, който е произведен от възобновяема енергия чрез метода на водна електролиза. Той не отделя вредни емисии както при производството му, така и при горенето, поради което се смята за най-подходящ за икономиката на бъдещетоРОЗОВ, БЯЛ, ЖЪЛТ. Има още няколко цветови кода на водорода, които обаче не са формално приети. При използването на ядрена електроенергия за електролиза например се говори за розов или лилав водород. Ако става дума за комбинация на различни технологии, се използва жълтият маркер, а белият цвят обикновено се отнася до получения при естествени процеси водород в природата.