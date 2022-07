Добивът на петрол в Мексиканския залив поставя екологичните амбиции на Байдън под въпрос

Проблемите за Байдън не се ограничават до бъдещите продажби на права за добив. Все повече екологични организации се обявяват против няколкото проекта, които трябва да започнат да се реализират тази година. Един от най-големите е Vito - проект на Shell, по който трябва да започне работа до края на юли. В момента конструкцията, която се равнява на сграда от 20 етажа, е в процес на финална изработка в Тексас. След като тя приключи, съоръжението ще бъде преместено на 120 км от брега на Луизиана в удобно място в Мексиканския залив, като очакванията са да изпомпва около 100 хил. барела дневно.

"Огорчени сме, че администрацията продължава да капитулира пред интересите на изкопаемите горива", каза Хали Темпълтън, правен директор на екологичната организация Friends of the Earth, която беше една от подкрепилите Байдън по време на предизборната кампания. "Празните климатични обещания на президента Байдън го разкриват като още един лидер, който се интересува повече от замърсителите, отколкото от годното за живеене бъдеще за хората и планетата", добави тя пред Financial Times.

Мексиканският залив не е изчерпал потенциала си

Мексиканският залив е в основата на енергийните доставки на САЩ. Производителите там изпомпват около 2.2 млн. барела петролен еквивалент на ден, което представлява около 15% от вътрешното производство на САЩ, сочат данни на консултантската компания Wood Mackenzie.

Въпреки несигурността около бъдещето на добива на петрол и газ в САЩ едно от малкото места, на които те не са под въпрос, остава именно Мексиканският залив. Очаква се Vito да добие 300 млн. барела петрол за целия си оперативен живот. Освен него в скоро време трябва да бъде пуснат и Mad Dog 2 на BP, като те ще доведат добива до 2.5 млн. барела петролен еквивалент на ден през 2025 г., смята Джъстин Ростант, анализатор на Wood Mackenzie.

Подобни проекти също отразяват големите промени в офшорната нефтена индустрия през последното десетилетие, която беше разтърсена от катастрофата на Deepwater Horizon на BP през 2010 г. и серия от драматични спадове на цените. Инвеститорите също станаха по-скептични към големите петролни и газови проекти, които отнемат години, за да се изплатят, предвид несигурността на бъдещото търсене на изкопаеми горива.