Glencore е изправена пред проблеми с продажбите на мед в Китай

Една от най-големите компании за добив на суровини - Glencore, е изправена пред сериозни проблеми с китайския си бизнес, след като местният партньор изпитва затруднения с погасяването на дълговете си. Maike Metals International, търговската къща, която е една от най-големите, що се отнася до търговия с мед, се бори с ликвидна криза.

Maike е най-големият местен посредник на Glencore за пускане на пазара на рафинирана мед, която има изключително широко приложение - най-вече в електрическото окабеляване, на което се падат 80% от продажбите в страната. Китайската компания се сблъска с проблеми по-рано тази година и нейният основател Хе Джинби призна през август за тях. Миналата седмица Хе заяви пред Financial Times, че Maike продава активи и проучва по-широко преструктуриране, за да оцелее в кризата. Освен това работи с кредитори, които са се съгласили да разсрочат заемите на компанията.

Конкуренти на компанията на Хе твърдят, че Maike ще има сериозни затруднения да запази доминиращата си роля на китайския пазар на мед, дори ако успее да осигури подкрепа от банките и правителството. Сега, когато секторът на недвижимите имоти в Китай се забави драстично, Maike е натоварена с лоши дългове, които се бори да изплати на кредиторите си. Най-големите са били към клоновете на Bank of Beijing в Сиан и Industrial and Commercial Bank of China, сочат фирмените доклади за средата на 2021 г.