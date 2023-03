Кьовеши срещу Ковачки: Димът да го няма

Последното е много важно. Анализ на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (Center for Research on Energy and Clean Air, CREA), направено по поръчка на "Грийнпийс" - България, показа, че въглищните централи са причинили 11.8 млрд. евро здравни разходи за 5 години. А всяка година между 8 и 12 хил. души умират заради праховите частици, излъчени от тях.

Христо Ковачки формално няма нищо общо с проверяваните от Европейската прокуратура дружества

Новината в случая обаче не са замърсяванията. Хората от няколко български градове и села от години говорят много за мазния черен прах, който дишат. Новото е, че Христо Ковачки се смяташе за недосегаем. Фрапантните нарушения на всякакви екологични норми от дружествата, свързвани с него, са възможни само при железен гръб от страна на политиците на власт и лоялната им прокуратура. Това, което променя баланса сега, е, че на терена има нов играч - Европейската прокуратура просто не е част от местния пейзаж и изглежда, не може да бъде пленена по същия начин като българските институции. Новината от това е дори по-голяма от конкретния случай и Христо Ковачки. Тя дава надежда, че някаква справедливост може да стигне и до други от смятаните за недосегаеми. Техните схеми са сравнително лесни за разкриване, защото повечето злоупотреби през последните години са правени с пълната увереност за безнаказаност. Трябва само честна прокуратура. Разследването на свързваните с Христо Ковачки тецове е добро доказателство за това.

Историята с квотите

От години въглищни централи са длъжни да купуват европейски квоти заради замърсяването с CO2, като разходите на тецовете са за десетки милиони годишно. При сегашните цени на емисиите от около 100 евро сумата набъбва на стотици милиони.

Колко точно квоти трябва да се купят зависи от специални доклади, изготвени от т.нар. верификатори - фирми, които са акредитирани от държавата да проверят колко и какво гориво е използвала дадена централа и според това да изчислят изхвърлените в атмосферата въглеродни емисии. За целта се използва т.нар. емисионен фактор, който е различен за всеки вид гориво (въглища, природен газ, RDF и т.н.).