Сезонът на банковите кризи, епизод 3: JPMorgan придобива First Republic

Най-голямата американска банка JP Morgan се притече на помощ на правителството и ще придобие First Republic Bank. В понеделник, 1 май, калифорнийският финансов регулатор - California Department of Financial Protection and Innovation, обяви, че ще прехвърли контрола върху банката на американската държавна институция FDIC, която се занимава със застраховането на депозити в американските банки.

През уикенда регулаторите проведоха наддаване, като най-голямата частна банка е била поканена да наддава за части от бизнеса на First Republic. "Правителството покани нас и други (банки) да се намесим и ние го направихме", каза Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase.