Има ли място за ВЕИ в Черно море

Академията е припозната и от The Common Maritime Agenda for the Black Sea, инициатива на ЕК за подкрепа и развитие на синята икономика в Черно море чрез сътрудничество.

Регистрационната форма за участие в Академията е отворена до 01.09.2023 г., а повече информация може да намерена на този сайт: https://mreacademy-feba.com/. Студенти и докторанти ползват 50% отстъпка от регистрационната такса.