АЕЦ "Козлодуй" продаде енергия за близо 170 млн. лв. за ноември и декември

Фючърсите на електроенергията за ноември и декември са на нива около 250 лв./мВтч, което още от сега показва, че АЕЦ-ът може би е продал евтино енергията си.

Кой участва в търговете



Сред фирмите, които са наддавали за електроенергията от АЕЦ-а, са българските търговци и големи потребители на ток "Актаел", "Акспо", "Балкан лоджик", "Електрохолд", ЕСО, "Енерго-про", МЕТ, "Мини Марица-изток". Чуждестранните играчи, които са участвали и принципно са активни на българската борса, са Danske Commodities A/S, Energa Brussels NV, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, Slovenska energetska družba, Potentia Trade SRL, Vitol Gas and Power B.V.



Конкретните купувачи не са ясни, тъй като Българската независима енергийна борса (БНЕБ) не публикува такава информация.