FinTech Summit 2019: Банки скоро ще предложат собствени мобилни портфейли

Визитка



Филип Генов е банкер с повече от 25 години опит в корпоративното и инвестиционното банкиране, насърчаването на IT бизнеса и иновациите. Завършил е УНСС, а след това - SDA Bocconi, Италия. Има няколко магистърски степени по HEC School of Management, Stern School of Business на Нюйоркския университет и London School of Economics. В Уникредит Булбанк работи от 1996 г., като преминава през различни стълбици в йерархията до позицията на първи вицепрезидент.



Паралелно с работата си във финансовата институция Генов е основател и управляващ директор на Sophia Lab - българският тинк-танк за растеж и развитие в технологичния сектор. Сдружението има за цел да подпомага бизнеса чрез експертна помощ в анализа и оценката на въздействието.



След като миналата година Филип Генов бе един от лекторите на конференцията FinTech Summit, през тази експертът ще има за задача да модерира дискусиите, като насочва участниците с въпроси по най-важните теми за бъдещето на сектора.