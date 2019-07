Теодора Петкова: Държим да сме лидер, но не бихме правили компромис с риска

Профил:

Теодора Петкова е новият председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на най-голямата банка по активи в България - Уникредит Булбанк. От 1 май 2019 г. тя наследява на поста Левон Хампарцумян, който ръководи институцията от приватизацията й през 2001 г.



Преди да се изкачи на най-високата позиция в банката, Теодора Петкова е член на управителния съвет и главен риск директор. Кариерата на й в Уникредит Булбанк започва като кредитен анализатор през 2002 г. и става старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране през 2007 г. От 2009 до 2015 г. тя е директор на управление "Кредитен риск", а от септември 2015 г. е директор на ;еждународния център в "Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране".



Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Vienna University of Economics and Business и Carlson Business School, University Of Minnesota. Тя е член на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и част от съвета на директорите на БОРИКА.