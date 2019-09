Европейските кредитори се подготвят за по-сериозни съкращения на разходите и консолидация, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви намаляване на основната лихва по депозитите с цел стимулиране на икономиката в еврозоната, съобщавa Financial Times. Депозитната ставка беше намалена с 10 базисни пункта до минус 0.5% годишно. Регулаторът обяви също и въвеждането на двустепенна система за прилагане на депозитната ставка, при която част от депозитите, внесени от банки в ЕЦБ, ще бъдат освободени от отрицателния лихвен процент. "Пред нас стои големият въпрос за рентабилността на банковия сектор", коментира пред CNBC главният икономист в Economist Intelligence Unit Саймън Баптист.Банките на континента останаха разочаровани от последната значителна инициатива на Марио Драги като ръководител на ЕЦБ. Загубените приходи от по-ниските базови лихви обаче едва ли ще бъдат компенсирани, което увеличава натиска върху сектора, който се бори да генерира приемлива възвращаемост. Очаква се ЕЦБ отново да намали лихвения процент по депозитите през следващата година, което би могло да свали ставката на Euribor дори още надолу.Отрицателните лихвени проценти влязоха в сила в региона за пръв път през юни 2014 г., за да се засили икономиката чрез принуждаване на банките да отпускат повече пари, вместо да оставят излишната ликвидност да затихва в централната банка. Но ефектът беше допълнително свиване на вече натрупаните печалби на европейските банки, които разполагат с комбинирани резерви от 1.9 трлн. евро за задоволяване на регулациите след кризата.Индексът за сравнение за сектора се изчерпва близо до 20-годишен минимум, а средната възвращаемост на собствения капитал на европейските банки е едва около 6%, което е далеч под прогнозните 11% и едва наполовина от нивото на техните конкуренти в САЩ. "Решенията на ЕЦБ правят невъзможно за нас да генерираме възвращаемост от над 10% - в подобна среда можем да достигнем до такава от 7%", коментира мениджър от една от големите германски банки."ЕЦБ на практика намалява структурната рентабилност на европейските банки в дългосрочен план – кредиторите могат да преодолеят това само ако станат по-конкурентоспособни от гледна точка на разходите или чрез участие в M&A", коментира анализаторът от JPMorgan Chase, Киън Абухосейн.Зa дa ce минимизиpa yдapът въpxy пeчaлбитe и aĸциитe нa бaнĸитe в eвpoзoнaтa, oт Gоldmаn Ѕасhѕ пpeдлaгaт въвeждaнe нa cиcтeми нa paзлични paвнищa нa oблaгaнe нa дeпoзититe c oтpицaтeлни лиxви. B eдиния възмoжeн вapиaнт чacт oт paзмepитe нa дeпoзититe e нeoблaгaeмa, a в дpyг ce oблaгa caмo paзмepът нa дeпoзититe, нaдвишaвaщ минимaлнитe нeoбxoдими peзepви, ĸoитo ca paзлични в oтдeлнитe cтpaни. Cпopeд иĸoнoмиcти дoпълнитeлнoтo пoнижaвaнe нa ocнoвнитe лиxвeни пpoцeнти, ĸoeтo нe e cъпpoвoдeнo c пoдoбнa мяpĸa, би мoглo дa дoвeдe дo нaтpyпвaнe нa зaгyби при някои банки.Германските банки са най-силно засегнати от отрицателните лихви в Европа, тъй като държат близо една трета от общите депозити на ЕЦБ. Deutsche Bank е една от най-активните в критиките си, като се имат предвид системното й значение за еврозоната, както и трудностите, през които преминава. Германският кредитор обикновено държи между 75 и 100 млрд. евро в централната банка. Това означава, че ставка от минус 0.4% е струвала близо 400 млн. евро на банката през 2018 г.Ръководителите на банките разчитаха, че лихвите ще останат отрицателни до не по-късно от 2022 г., но ЕЦБ даде сигнал, че отрицателните лихвени проценти ще се запазят поне в средносрочен план. В резултат на това по-малко от два месеца след като обяви радикални съкращения на звеното си за инвестиционно банкиране и нови финансови цели, Deutsche отново понижи прогнозата си. Ръководителите на банките признават, че възвращаемост на капитала от 8% може да не е постижима в рамките на този период. "Всяка европейска банка преглежда отново своя бизнес план в светлината на новата среда – ще се наложат някои трудни решения през следващите няколко месеца", коментира старши банкер от швейцарски кредитор.