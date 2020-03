Bank of England намали лихвите, за да се противопостави на шока от коронавируса

Bank of England се опитва да намали негативните ефекти върху икономиката от разпространението на коронавируса.



Лихвата спада с 0.5 процентни пункта - до 0.25%.

Bank of England намали изненадващо лихвите в отговор на "икономическия шок" на коронавируса. Комитетът по парична политика единодушно реши да понижи основния банков лихвен процент с 50 базисни пункта до 0.25% на извънредно заседание късно във вторник, съобщава Financial Times. След обявяването на новината паундът поевтиня спрямо долара е еврото.Това е втората голяма централна банка след Федералния резерв на САЩ , която предприема непредвидени действия в опит да намали щетите от епидемията. В четвъртък Европейската централна банка има заседание, на което се очаква също да обяви икономически мерки.Според Bank of England намаляването на лихвите ще помогне да се запази доверието на бизнеса и потребителите в труден момент, ще осигури засилване на паричните потоци на бизнеса и домакинствата, ще доведе до намаляване на разходите и ще подобри ликвидността за финансиране. Банката заяви, че е забелязала "значително влошаване" на апетита към риск и перспективите за растеж на Обединеното кралство и отбелязва, че показателите за несигурност на финансовите пазари са достигнали "екстремни нива".В съобщението на финансовата институция се казва, че въпреки че "мащабът на икономическия шок" все още да е много несигурен, "активността вероятно ще намалее съществено в Обединеното кралство през следващите месеци". Временни, но значителни прекъсвания на веригите за доставка и по-слабата активност могат да свият паричните потоци и да увеличат търсенето на краткосрочни кредити от домакинствата и за оборотен капитал от компаниите, смятат от банката. "Подобни проблеми вероятно ще бъдат най-големи за по-малкия бизнес. Този икономически шок ще засегне както търсенето, така и предлагането в икономиката."Намалението на лихвите става в деня, когато новият финансов министър Риши Сунак се готви да обяви най-големите публични инвестиции от 30 години при представянето на бюджета. С него трябва да се сложи край на строгите икономии от последните години в условията на напускане на страната на Европейския съюз и борбата с ефектите от разпространението на коронавируса. В краткосрочен план ще бъдат увеличени разходите за националната здравна система, за да се справи с коронавируса, което допълнително ще увеличи дефицитът.Макар и още никой да не видял бюджета черно на бяло, от министерството на финансите са съобщили, че в него са заложени най-големите нива на инвестиции от 1955 г. насам, като става дума за над 600 млрд. паунда за петте години в рамките на този парламент. Това означава три пъти повече инвестиции, отколкото за последните 40 години в пътния и железопътния транспорт, в жилищното строителство, широколентов интернет и изследователска дейност.Предложеното на финансовия министър за огромните инвестиции ще се финансира най-вече чрез заеми - застрашаващи способността на правителството да изпълнява фискалните правила, определени от него само преди четири месеца.