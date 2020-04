Големите банки от Уолстрийт заделят 25 млрд. долара за покриване на кредитни загуби

През първото тримесечие Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs са взели общо 12.8 млрд. долара такси по кредитни загуби, като предупредиха, че ситуацията може да се задълбочи. Това засилва опасенията на инвеститорите, че коронавирусът ще удари съществено финансовия сектор, пише Financial Times. Резултатите на три от най-големите американски банки дойдоха в деня, в след като JPMorgan Chase и Wells Fargo отчетоха комбинирани 12.3 млрд. долара кредитни провизии за първите три месеца на годината. Те засилиха резервите си, за да отговорят на проблемите при обслужването на корпоративните и потребителските заеми."Трябва да се подготвим за предположението, че рецесията ще продължи и през 2021 г.", заяви главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон. Той коментира пред анализатори, че банката ще намали някои от планираните си инвестиции, за да се справи с "ужасната пандемия".Акциите на големите кредитори от Уолстрийт се понижиха драстично през последните дни, като свиването е по-малко единствено при Morgan Stanley и Goldman Sachs, тъй като експозицията им към потребителски кредити и заеми за малки бизнеси е по-малка. Citigroup и Goldman отчетоха 46% спад в приходите през първото тримесечие, а Bank of America - 45%.В отчета на Bank of America се виждат кредитни загуби в размер на 4.8 млрд. долара спрямо 1 млрд. долара за същия период на предходната година - 2.3 млрд. от тях са отчетени при операциите за банкиране на дребно, а 2.1 млрд. долара са при звеното за инвестиционно банкиране. "Като се има предвид увеличението на регистрациите за безработица, очакваме загубите на потребителите да се увеличават още повече по-късно тази година и потенциално през 2021 г.", каза главният финансов директор на Bank of America Пол Донофрио.Той добави, че крайните кредитни загуби за банките ще зависят от това колко добре сработят плановете за подкрепа на правителството на САЩ, както и от съдбата на клиентите, които временно преустановяват плащанията си. Близо 16% от клиентите на дребно на Bank of America, 5% oт клиентите с ипотечни кредити и 3% от клиентите с кредитни карти са спрели плащанията. "Най-голямата неизвестност е колко дълго икономическите дейности ще бъдат засегнати от вируса", коментира Донофрио.Заделените провизии в Citigroup отнеха 7 млрд. долара от тримесечната печалба, като 4.9 млрд. долара отиват за подсигуряване на заеми, които вероятно ще се окажат лоши в бъдеще, и 2.1 млрд. долара са насочени за възстановяване на други загуби през периода. "Очаквам да видим допълнителни натрупвания на резерви през второто тримесечие, но е твърде рано да се говори за конкретно число", коментира пред FT главният финансов директор на Citigroup Марк Мейсън.Goldman Sachs осигури провизии в размер на 937 млн. долара през първото тримесечие, предимно свързани със заеми на клиенти от звеното за инвестиционно банкиране. "Освен ако хората не се чувстват сигурни относно вируса, икономическото въздействие от него ще продължи по някакъв начин или форма", казва Соломон, който съветва клиентите да се "надяват на по-доброто, но да планират най-лошото".Нарастващите загуби от кредити на банките бяха облекчени от драстично по-високите приходи от търговия, тъй като коронавирусът предизвика бум в тази дейност на клиентите през март. Същевременно анализаторът от Brandywine Global Investment Патрик Касер отбелязва, че въпреки големите увеличения на резервите всички големи банки са реализирали печалби. "Ако имахме четири тримесечия като това, тогава в края на годината щяхме да имаме растеж на резервите, увеличение на балансовата стойност, удължаване на сроковете за изплащане на дивиденти и силни капиталови нива - съществена разлика спрямо 2008-2009 г.", коментира той.