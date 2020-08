От догодина БНБ ще може да иска допълнителен капитал от по-рискови банки

Реално целият ЗВПКИИП урежда именно това - как да се процедира, когато се прецени, че една банка е "проблемна или е вероятно да стане проблемна" (failing or likely to fail). Тогава трябва да се прецени дали тя да премине през преструктуриране, или да се пристъпи към отнемане на лиценза и ликвидация. Ключовото за тази преценка е дали преструктурирането е "необходимо в обществен интерес", като логично при по-малките банки това по-рядко би се случило.

Така или иначе сроковете и при двата варианта са доста кратки, буквално до дни, и не оставят много време за досега познатия ни специален надзор с назначаване на квестори. А и самият режим на преструктуриране в голяма степен наподобява и изпълнява функциите на специалния надзор. По време на него БНБ може да назначи едно или повече физически лица за извънредни управители, които заменят мениджмънта на банката.

Още едно основание за отнемане на лиценз

До голяма степен свързано с предишната точка е и новото задължение на БНБ да отнеме лиценза на банка, за която е прието, че е FOTFL, но преструктурирането й не е от обществен интерес. Това се случва в рамките на пет дни, което е пряко обвързано и със задълженията по евродирективи в такъв максимално бърз порядък да започне изплащането на гарантирани депозити.