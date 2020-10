Бързи, евтини, прозрачни, или какво е бъдещето на разплащанията в България

Финансовият сектор се справи успешно с дигиталния отговор на корона кризата през последните месеци. Дори начинът, по който това се случи в България спрямо някои европейски държави и банки, е похвален. COVID-19 се оказа и основният катализатор при дигитализацията на сектора или поне ускори използването на вече внедрени технологични решения. Ситуацията обаче не е крайно оптимистична - неизвестните и неопределеността остават, но сега всички са много повече подготвени. В същото време обаче малко от бизнеса се е възползвал от така нареченото отворено банкиране (open banking), възможността на трети страни да си осигурят достъп до банкови данни и сметки за развитие. Нещо, което позволява директивата PSD2 и е в полза на финтех компаниите и развитие на техните иновативни услуги. Това стана ясно по време на конференцията Digital Finance Forum, организирана от "Капитал", IDG и CIO.

"IT се справи успешно във финансовия сектор и кризата от COVID-19 почти не се усети в оперативната работа. И дори ако се сравняваме с други банки в региона, смятам, че нещата в България се случиха доста добре", коментира по време на първия дискусионен панел Юрий Генов, изпълнителен директор и ръководител на направление "IT и операции" на Банка ДСК. Той даде за пример и сливането с Експресбанк, което съвпадна с тази сложна обстановка. "То протече достатъчно добре и стабилно, което показва доброто европейско ниво, на което се намират IT услугите в България. "Видяхме, че технологиите издържаха първата вълна, но отношението клиент банка трябва да извърви доста път в тези дигитални канали", каза Генов.

Владимир Махнев, началник на отдел "Дигитална трансформация и иновации", Райфайзенбанк (България), също смята, че корона кризата е подействала като катализатор за дигиталната трансформация. "Банката много бързо се организира да работи по дигитален начин. Знам за големи банки в Западнa Европа, които тотално колабираха, тъй като не успяха да се организират да работят от вкъщи. Самият вирус ускори дигитализацията вътре, клиентите също станаха много по-дигитални - много от тях започнаха да комуникират в дигитални канали. Това е положителният ефект на кризата върху дигитализацията", каза Махнев.