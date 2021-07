Силна година за myPOS

myPOS започна силно 2021 с пускането на приложение, което превърна Android телефона в ПОС устройство и с представянето на българския пазар на N5 Fiscal - фискален ПОС терминал със софтуер за управление на продажбите. Предстоят още много интересни нововъведения, сред които myPOS Online Shop, който ще позволи на всеки бизнес да започне онлайн търговия бързо и лесно.

Компанията традиционно създава различни търговски кампании, с които увеличава достъпността до продуктите си. От днес до 15 август на 15 пазара, включително и България, е активна лятната промоция на myPOS Go - компактен и лек платежен терминал с постоянна 3G интернет връзка, без необходимост от бележки и с технически характеристики, позволяващи цялостната интеграция с данните за складова наличност. myPOS Go e екологичен и безхартиен, издава електронни бележки, които могат да се изпратят на клиента по имейл или на SMS. В дните на кампанията търговците могат да закупят myPOS Go на по-ниска цена.