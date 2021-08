ONE wallet by Postbank – решение от ново измерение

Мобилният портфейл ONE wallet by Postbank е високотехнологично приложение за всички настоящи клиенти на Пощенска банка, които разполагат със смартфони с операционни системи Android и iOS, и е част от богатото портфолио с дигитални услуги на банката. Разнообразните му възможности осигуряват бързина, удобство, защита и свобода при разплащания във всички търговски обекти в страната и чужбина, в които е наличен безконтактен ПОС терминал. Освен това, клиентите на банката могат да прехвърлят незабавно и безплатно средства по сметка на свои роднини или приятели, също използващи приложението. Клиентите получават още възможност за разплащане, без дори да използват телефона си, ако разполагат с Apple Watch, Garmin или FitBit смарт часовник, поддържащ някоя от следните услуги: ApplePay, Garmin Pay или FitBit Pay.

Но по какъв начин богатите характеристики на дигиталния портфейл надхвърлят тези на картата или на плащането в брой? Приложението ти дава възможност да добавиш всяка една от физическите си карти от Пощенска банка, както и картите си за лоялност в него, за да бъде всичко необходимо винаги с теб и да не се налага да ги носиш при пазаруване. Ангажименти, които минимизираш светкавично, а това е от съществено значение в живота, когато работата превзема всяка секунда и всеки момент от деня се усеща като надпревара с времето.

Нови възможности за новите навици

С ONE wallet by Postbank всеки индивидуален клиент на Пощенска банка може да намери прецизно решение на своите потребности, а той е изцяло на разположение, за да бъде верен помощник. Приложението се сваля лесно с QR кода от визията или от интернет магазина на съответната операционна система. За регистрацията е необходимо да ползваш данните си за вход в интернет банкирането e-Postbank или да въведеш данните на някоя от банковите си карти, издадени от банката. След регистрация всичките ти сметки и карти от банката се визуализират автоматично в приложението, а ти избираш коя карта да бъде основната, с която да се разплащаш. По всяко време може да управляваш ползването на картите по различните канали или временно да блокираш дадена - само с няколко клика. Като бонус получаваш и безплатна виртуална карта, която можеш да ползваш както с One Wallet, така и при пазаруване онлайн, за допълнително ниво на защита и сигурност.