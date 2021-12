BNP Paribas продава бизнеса си в САЩ на Bank of Montreal за над 16 млрд. долара

Френската BNP Paribas ще продаде американската си банка Bank of the West на канадската BMO Financial Group за около 16.3 млрд. долара. Продажбата на американското подразделение ще прехвърли фокуса на BNP изцяло върху Европа, където тя се превръща в една от най-големи инвестиционни банки, след като през последните две години пое бизнеса с акции и първокласни брокерски услуги от Deutsche Bank и Credit Suisse, съобщава Reuters.

"Това е сделка, която повишава стойността за всички страни и подчертава качеството на франчайза на Bank of the West", заяви изпълнителният директор на BNP Paribas Жан-Лоран Боноф.

Френската банка ще използва средствата от продажбата, за да финансира обратното изкупуване на акции, както и за допълнителни придобивания и доразвиване в Европа. Акциите на BNP Paribas поскъпнаха с около 1% след новината.

Проблеми в САЩ

BNP Paribas закупува откритата през 1874 г. Bank of the West през 1979 г., след което я обединява с американския си клон French Bank of California, с което я прави най-голямото подразделение на BNP извън Европа. Въпреки това френската банка винаги е имала проблеми с конкуренцията на американския пазар за частно банкиране. Продажбата на Bank of the West ще ѝ позволи да се концентрира върху европейския пазар, като в същото време ще засили присъствието на канадската банка на американския.