Защо IT кариера в Групата на Световната банка е добра идея

Кога се присъединихте към Групата на Световната банка и какви са вашите професионални задължения?

Присъединих се към Групата на Световната банка преди няколко месеца, работата ми е свързана с подбор на кандидати за отдел Information and Technology Solutions (ITS) в Центъра за споделени услуги на Групата в София. Центърът бе отворен през 2019 г. и предоставя административна и технологична поддръжка за бизнес операциите на Групата по света. Центърът за споделени услуги в София позволява на институцията да обслужва по-добре локациите в различни времеви зони и да продължава да подобрява разнообразието в работната ни сила.

Имам значителен опит в подбора на персонал, като последните 5 години са в подборa на IT специалисти. Tова, което ме привлече в Групата на Световната банка, бе не само уникалната възможност да продължа професионалната си кариера в областта, но и да работя в институция с толкова завладяваща мисия - намаляване на бедността и насърчаване на споделения просперитет. В допълнение хората, с които се срещнах по време на интервютата ми за работа, са изключителни професионалисти. Тe са настоящите ми колеги - топ експерти в областта си, каквито са и всички останали служители на Групата на Световната банка. Те непрекъснато демонстрират основните ценности на Групата на Световната банка: положително въздействие, честност, уважение, работа в екип и креативност, израстване. Те създават работна среда на сътрудничество и подкрепа и са истински отдадени на работата си.

Продължаваме да разрастваме екипите си и се стремим да привличаме нови таланти с богата експертиза и умения за отделите ни Information and Technology Solutions, Treasury и Procurement. Понастоящем търсим мотивирани и ентусиазирани IT професионалисти за роли като IT Officer, Security, Risk and Compliance - Security Architecture, Software Infrastructure Engineer, Geospatial Technical Architect, ETL Developer, Full Stack Developer, SAP Basis Engineer и други, както и специалисти с бизнес ориентирани профили като Business Analyst. Можете да се информирате за отворените позиции в отдел Information and Technology Solutions тук

Какво прави банката привлекателна за кандидатите?

- Първо, Групата на Световната банка е реномирана и престижна международна организация с уникална мисия за справяне с бедността, която се споделя от много хора. Второ, което не е толкова очевидно и обикновено, кандидатите придобиват впечатления за това по време на интервютата - Групата на Световната банка е в процес на изграждане на IT инфраструктурата на базата на най-новите IT технологии. IT професионалистите, които започват работа при нас, ще натрупат опит, ще използват и учат тези технологии и те обикновено оценяват тази възможност. И трето, те имат възможността да работят по комплексни глобални проекти, които имат отражение върху цялата организация. В центъра в София имаме колеги от 14 различни националности и всеки от тях има възможността да придобие международен опит, работейки по глобални проекти, които имат отражение върху много локации на Групата на Световната банка, и чрез сътрудничество с екипи в други локации.