Европейският съвет за системен риск вижда заплаха в ипотечния ръст в България

Не на последно място от надзорния орган отбелязват още, че сравнително високото равнище на собствени средства на банките в България - 24% коефициент на капиталова адекватност (Tier 1) към декември 2020 г. - осигурява на сектора голям капацитет за абсорбиране на потенциално натрупващи се рискове пред финансовата стабилност. Използването на стандартизиран подход при оценката на кредитния риск по експозициите също е оценено като фактор, намаляващ рисковете пред жилищния пазар.

Разногласие за мерките

В изложението си експертите от ЕССР вземат предвид и факта, че компетентните органи в България вече са предприели някои мерки, които да намалят рисковете, свързани със слабостите на жилищния пазар. По-конкретно е цитирана проактивната политика на БНБ при използването на антицикличния капиталов буфер като инструмент, с които да се адресират слабостите, свързани с бързия темп на растеж на кредитирането, и да се увеличи устойчивостта на банковия сектор.

Така, през септември 2021 г. БНБ взе решение за увеличаване на антицикличния капиталов буфер от 0.5% до 1%, считано от 1 октомври 2022 г. Докладът на ЕССР обхваща периода до началото на декември 2021 г., така че в него не е отразен фактът, че в края на изминалата година централната банка подсили предупрежденията си за прегряване на жилищния пазар и предприе още една стъпка за охлаждането му, като повиши антицикличния капиталов буфер с още 0.5% - до 1.5%, считано от 1 януари 2023 г. В отговорите си до представителите на европейския надзорен орган и от БНБ, и от Министерството на финансите изтъкват тази допълнителна стъпка. С нея кумулативният капиталов буфер ще достигне нива от 7% за най-малките до 8% за системно важните банки. Той се добавя към изискванията за капиталова адекватност по регламент, а отделно влиза и в новите, завишени изисквания към т.нар. MREL (Minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

От ЕССР отбелязват още, че през 2019 г. в България е установена нормативна рамка за прилагането на допълнителни мерки на ниво отделни кредитни експозиции. На практика обаче такива не се прилагат. Ето защо, с оглед потенциалното бъдещо развитие на жилищния сектор и отчитайки средносрочните рискове, ЕССР оценява предприетите до момента макропруденциални мерки като "частично подходящи и частично достатъчни". А препоръката е освен настоящите капиталови мерки (т.е. повишаването на буферите), БНБ да започне да използва и мерки, които са насочени директно към потребителя - каквато е например въвеждането на таван на съотношението на обема на отпуснатия кредит към стойността на обезпечението (т.нар. loan-to value, или LTV съотношение). Въвеждането на подобни мерки би било подходящ инструмент за превантивно действие срещу потенциалното формиране на спирала между цените на имотите и ипотечните кредити, коментират от ЕССР.