БНБ отмени забраната за банките да разпределят дивиденти

Банките са ограничени във възможностите си да раздават дивиденти и да предприемат обратни изкупувания на акции от това доколко отговарят на изискванията за капиталова адекватност. На ниво система показателите на българските банки са много над регулаторните минимуми и над средното в ЕС, но част от институциите оперират при по-ниски нива. Освен това от началото на тази година те трябва да отговарят на допълнителни по-строги изисквания заради влизането в сила на преходни нива за т.нар. MREL (Minimum requirement for own funds and eligible liabilities). Те допълнително ще се покачат от 2024 г., така че банките трябва да консервират капитал за целта. Освен това и ръстът в кредитирането и съответно формирането на рискови експозиции също изисква насреща капитал. Така че банките, които искат да имат капацитет да отпускат заеми и да растат по-агресивно, трудно могат да си позволят да разпределят печалба.

Отпадането на ограниченията за чуждестранните експозиции ще е в сила от 1 април. Ефектът от това вероятно ще е, че банките ще намалят свръхрезервите, които държат в БНБ при -0.7% лихва, и ще насочат по-голяма част от свободния си ресурс към централите си и от там към финансови инструменти, които биха могли да минимализират загубите или дори да донесат положителна доходност.

БНБ счита, че ограниченията са постигнали търсения ефект, като уверява, че "ще продължи редовно да анализира съответните рискове и остава в готовност да приложи подходяща макропруденциална мярка при необходимост".

Антициклично затягане

Третата от оригиналния пакет ковид мерки на БНБ беше отменяне на планираното покачване на антицикличния капиталов буфер от текущото му ниво през пролетта на 2020 г. - 0.5% до 1.5%.