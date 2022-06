Deutsche Bank премества стотици IT специалисти от Русия в Германия

През последните три месеца Deutsche Bank е преместила стотици висококвалифицирани софтуерни разработчици и техните семейства от Русия в Германия, тъй като германският кредитор се опитва да ограничи последиците от войната в Украйна върху своя IT капацитет. В страната са били наети около 1500 IT специалисти в два центъра за софтуерни технологии в Москва и Санкт Петербург. Служителите в тях, които са представлявали една четвърт от всички компютърни специалисти на Deutsche Bank, са отговаряли за разработването и поддръжката на софтуер за глобалната търговска дейност и корпоративната банкова система, съобщава Financial Times.

След началото на руската инвазия в Украйна Deutsche Bank е предложила на всички свои служители в Русия да се преместят да работят от Германия. Около половината от служителите са приели предложението, като повечето от тях вече са се преместили, казват пред изданието трима души, които са пряко запознати със случващото се. "Това не беше евакуация", казва един от информаторите, добавяйки, че става въпрос за "нормално преместване на персонала, но очевидно в размер и мащаб, който е много по-голям от този, с който обикновено се сблъскваме".

Досега Deutsche Bank не е съобщила какво ще прави с останалите си IT операции в Русия. През март банката заяви, че възнамерява да прекрати банковите си дейности в страната, които в сравнение с други европейски кредитори са доста ограничени.