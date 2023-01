Дигитален аванс от заплатата - мисията е възможна

Ползата за компаниите

Insta Cash е сред най-актуалните социални придобивки - тя увеличава вероятността за ангажираност и подобрено финансово състояние на служителите. Това води до намалено текучество и свързаните с това разходи за компанията. Проучванията в глобален мащаб показват, че почти два пъти повече са кандидати за работа във фирми, които предлагат заплащане при поискване, а близо 50% нараства производителността на служителите в такива компании. Важно е да се има предвид, че услугата може да бъде частично или напълно безплатна за служителите, ако техните социално отговорни работодатели поемат изцяло или част от транзакционната такса по дигиталните аванси.

Ефектите за служителите

Използването на приложението дава възможност за по-голяма финансова свобода и гъвкавост на служителите чрез получаване на достъп до част от заплатата, която вече са изработили. По този начин те могат да покрият неочаквани разходи от различно естество, да избегнат заеми до заплата с висока лихва или такси за кредитни карти.

Тази услуга е широко разпространена на Запад, като проучванията показват, че достъпът до заплата при поискване помага на хората да си плащат сметките навреме без такси за закъснение, да намалят финансовия си стрес, както и да спестяват повече.

Как се използва

След като компанията реши да използва финансовата платформа, служителите ще имат възможност да получат част от заработената си заплата по-рано. Първо трябва да свалят на мобилния си телефон приложението Insta Cash от "магазините" на Apple и Google. След няколко стъпки по верификация на самоличността служителите могат по всяко време в денонощието да заявят дигитален аванс. Заявената сума може да бъде получена през предпочитания от тях канал, а заплатата ще бъде изплатена както обикновено, като от нея ще бъдат извадени получените през приложението аванси. Интересен е фактът, че до датата за заплата потребителите могат многократно в рамките на одобрения от работодателя лимит да правят заявки за суми.