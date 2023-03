Скъпото спасяване на Силициевата долина

Другата част от плана - да се покрият всички (а не само гарантираните до 250 хил. долара) депозити в SVB и Signature Bank, е спорна и като философия, и като ефект.

Първо, и двете банки определено не са системно важни. Всъщност именно сравнително ограниченият им размер е причина да са по-слабо регулирани, особено след като при администрацията на Тръмп са отменени съществени части от закона "Дод-Франк" и банките с под 250 млрд. активи минават на доста по-облекчен режим. Ако през 2008 г. безпрецедентната намеса на държавата се оправдаваше с опасността цялата финансова система да колабира, сега никой не вещае такъв катаклизъм. Затова и опитът на VC общността е да оформи дебата в посока, че евентуални масови фалити на стартиращи компании, бъдещи Google-и и Amazon-и, са едва ли не заплаха за националната сигурност. Лобистката акция през уикенда беше описана по източници от различни медии. Според Bloomberg в Zoom разговор с близо 1000 венчър капиталисти те са убеждавали продължително зам. финансовия министър Джошуа Фрост в своята гледна точка колко важна е стартъп екосистемата ("Тук се случват иновациите!"), а финансови директори на private equity фондове са му обяснявали, че ако не е ясно, че депозитите в малки банки са сигурни, ще спрат да ги използват въобще. FT допълва, че са поднасяни и геополитически аргументи: "Това не е просто банка. Това е САЩ срещу Китай."

Our economy will not function effectively without our community and regional banking system. Therefore, the @FDICgov needs to explicitly guarantee all deposits now. Hours matter.

