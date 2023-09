Китайски банки отпускат милиарди долари на руски кредитори след западните санкции

По данни на Руската централна банка през 14-те месеца до март Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China са увеличили общата си експозиция към Русия от 2.2 млрд. долара на 9.7 млрд. долара, като ICBC и Bank of China са отговорни за 8.8 млрд. долара от активите. От ICBC, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China са отказали коментар пред изданието.

Експозицията на Китай към руския банков сектор се е увеличила четири пъти за 14-те месеца до края на март тази година.

През същия период австрийската Raiffeisen Bank - чуждестранната банка с най-голяма експозиция в Русия, увеличи активите си в страната с над 40% - от 20.5 млрд. долара на 29.2 млрд. долара. Raiffeisen заяви, че търси начини да се оттегли от страната и от март насам е намалила активите си до 25.5 млрд. долара.

Действията на китайските банки са част от промяната в курса на Русия към приемане на юана, а не на долара или еврото като резервна валута.