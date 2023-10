MREL: Новите скъпи банкови бушони

Ново изискване кара банките да осигурят повече капитал от догодина.



При големите банки, които са част от международни групи, отговорността пада върху майката.



Задачата е най-сложна за банките с местна собственост, като ПИБ например планира емисия облигации за 300 млн. евро.

Изисквания, експозиции, адекватности, буфери. Да се ориентира човек в съвременните регулации за капитал и ликвидност на баковия сектор определено не е лесно. Системата от различни съотношения еволюира до същинска джунгла от акроними.

Ако все пак искате да блеснете в разговор с някой финансист, можете да вметнете нещо за MREL. Зад тези букви стои терминът minimum requirements for own funds and eligible liquidity (да, знаем, че са изпуснали няколко символа за благозвучие). Ако предпочитате да сте пуритани на българския език, това е преведено като минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения, съкратено в доста по-трудното за произнасяне МИСКПЗ.

Това изискване беше за пръв път представено още през 2016 г., но беше даден дълъг период за подготовка и поетапно въвеждане. Така в пълния си блясък MREL влиза в сила от началото на 2024 г. и определено е една от темите, които ангажират голяма част от вниманието на банковите топ мениджъри по света и в България. Това е разбираемо, тъй като всъщност, за да отговорят на завишените изисквания, почти всички банки трябва да пласират внушителни количества капиталови или дългови инструменти - а това, особено при затягаща се парична политика, може да е трудно и скъпо. Но всъщност ефектът от сложната супа от буквички на регулаторите е доста по-широк и засяга всички банкови клиенти и въобще цялата икономика, тъй като от определените нива за MREL и възможностите на банките да ги покрият зависят в голяма степен лихвената им политика и апетитът за кредитиране.

Изискване: за всеки по мярка